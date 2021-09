Sorteggio fase a gironi di Women's Champions League in diretta lunedì: guida completa

Il sorteggio della nuova fase a gironi di UEFA Women's Champions League sarà trasmesso in diretta da Nyon oggi 13 settembre alle 13:00 CET.

In totale, 16 squadre si sfideranno nella prima fase a gironi del torneo con gare di andata e ritorno:

Detentrice: Barcellona (ESP)

Vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking: Paris Saint-Germain (FRA), Bayern München (GER), Chelsea (ENG)

Vincitrici secondo turno: Arsenal (ENG), Benfica (POR), Breidablik (ISL), Häcken (SWE), HB Køge (DEN), Hoffenheim (GER), Juventus (ITA), WFC Kharkiv (UKR), Lyon (FRA), Real Madrid (ESP), Servette (SUI), Wolfsburg (GER)

*I quattro posti assegnati di diritto nella fase a gironi spettano alla squadra campione in carica e alle vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking. Poiché la squadra campione in carica (Barcellona) è anche una delle vincitrici del campionato delle prime tre federazioni nel ranking (Spagna), il girone è completato dalla vincitrice del campionato della nazione al quarto posto nella lista di accesso (Inghilterra).

Dopo cinque successi di fila, il Lione è stato detronizzato la scorsa stagione, ma ha ancora il record di sette successi nella competizione.

Oltre al Lione e al Barcellona campione in carica, partecipano alla fase a gironi altre due squadre ex vincitrici: Wolfsburg (due titoli) e Arsenal (vittorioso nel 2006/07).

HB Køge, Hoffenheim e Madrid sono alla prima apparizione in Europa.

Benfica, Juventus, Kharkiv e Servette non sono mai approdate agli ottavi con il precedente format.

Breidablik (primo club islandese a prendere parte alla fase a gironi di una competizione UEFA con gare di andata e ritorno) e Häcken (noto precedentemente come Göteborg) hanno disputato i quarti di finale in passato.

La Juventus avrà una motivazione in più in questa stagione, perché la finale di maggio 2022 si disputerà a Torino.

Come funziona il sorteggio

Ai fini del sorteggio, le 16 squadre qualificate alla fase a gironi sono suddivise in quattro fasce da quattro.

La prima fascia è composta dalla squadra campione in carica e dalle vincitrici del campionato delle nazioni più in alto nella lista di accesso (Barcellona, Paris, Bayern e Chelsea). Le altre fasce seguono il ranking per coefficienti valido a inizio stagione.

Vengono formati quattro gironi da quattro, con una squadra per ogni fascia. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

FASCIA 1

Barcelona (ESP) – campione in carica

Paris Saint-Germain (FRA) – campione di Francia

Bayern München (GER) – campione di Germania

Chelsea (ENG) – campione d'Inghilterra

FASCIA 2

Lyon (FRA) – coefficiente 124,400

Wolfsburg (GER) – 97,100

Arsenal (ENG) – 27,700

Breidablik (ISL) – 17,000

FASCIA 3

Häcken (SWE) – 16,100

Juventus (ITA) – 15,200

Hoffenheim (GER) – 15,100

Real Madrid (ESP) – 12,800

FASCIA 4

WFC Kharkiv (UKR) – 9,100

Servette FCCF (SUI) – 7,600

HB Køge (DEN) – 6,900

Benfica (POR) – 5,600

Ulteriori restrizioni:

Se una federazione ha due rappresentanti, le squadre vengono abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì o il mercoledì e il giovedì di ogni settimana di incontri. Se una federazione ha tre rappresentanti, vengono abbinate solo due squadre. Gli abbinamenti sono: Barcellona e Real Madrid; Paris e Lyon; Bayern e Wolfsburg; Chelsea e Arsenal.

I club provenienti da paesi con un clima più rigido in inverno (Svezia, Islanda) saranno assegnati a una posizione del girone che consenta loro di giocare fuori casa alla sesta giornata.

Tutte le partite inizieranno alle 18:30/18:45 CET o alle 20:45/21:00 CET.

Le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale.



Il cammino verso la finale

Ascolta il nuovo inno della Women’s Champions League

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare