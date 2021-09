Le squadre della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Le 16 squadre che parteciperanno alla storica prima fase a gironi di UEFA Women's Champions League sono finalmente note.

Insieme al Barcellona campione in carica e a Bayern München, Chelsea e Paris Saint-Germain, qualificate di diritto, ci sono le 12 vincitrici del secondo turno, tra le quali figurano le ex vincitrici Arsenal, Lyon e Wolfsburg. Tutte loro parteciperanno al sorteggio della fase a gironi, trasmesso in diretta streaming lunedì alle 13:00 CET, mentre le partite si disputeranno dal 5 ottobre al 16 dicembre.

UEFA.com presenta le squadre che si sfideranno nei quattro gironi.

Fascia 1 – qualificate di diritto

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 2

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Spagna

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 6 campionati, 8 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: campione (2020/21)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 4

Come si è qualificato: campione di Francia

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 1 campionato, 2 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 5

Come si è qualificato: campione di Germania

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 4 campionati, 1 coppa nazionale

Migliori piazzamento in Europa: semifinali

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 7

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: vicecampione

Titoli nazionali: 4 campionati, 2 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

Fascia 2

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 1

Come si è qualificato: vicecampione di Francia; V4-2 tot. contro Levante

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 14 campionati, 9 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, record)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 3

Come si è qualificato: vicecampione di Germania; V6-3 tot. contro Bordeaux

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 6 campionati, 8 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 22

Come si è qualificato: terzo posto in Inghilterra; V4-0 contro Okzhetpes, V3-1 contro PSV Eindhoven, V7-0 tot. contro Slavia Praha

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: campione (2006/07)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 30

Come si è qualificato: campione d'Islanda; V7-0 contro KÍ Klaksvík, V8-1 contro Gintra, V4-1 tot. contro Osijek

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: 18 campionati, 12 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: Quarti di finale

Fascia 3

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 31

Come si è qualificato: campione di Svezia; V6-3 tot. contro Vålerenga

Scorsa stagione: sedicesimi di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: quarti di finale

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 33

Come si è qualificata: campione d'Italia; V12-0 contro Kamenica Sasa, V4-1 contro St. Pölten, V3-0 tot. contro Vllaznia

Scorsa stagione: sedicesimi di finale

Titoli nazionali: 4 campionati, 1 coppa nazionale

Migliori piazzamento in Europa: sedicesimi di finale

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): N/D

Come si è qualificato: terzo posto in Germania; V1-0 contro Valur, V2-0 contro AC Milan, V6-3 tot. contro Rosengård

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: nessuno (miglior piazzamento in campionato: terzo posto)

Migliori piazzamento in Europa: esordio

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): N/D

Come si è qualificato: secondo posto in Spagna; V2-1 tot. contro Manchester City

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: nessuno (miglior piazzamento in campionato: secondo posto)

Migliori piazzamento in Europa: esordio

Fascia 4

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 52

Come si è qualificato: campione d'Ucraina; V5-1 contro NSA Sofia, V4-1 contro Pomurje Beltinci, V5-2 tot. contro Apollon LFC

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: 10 campionati, 12 coppe nazionali

Migliori piazzamento in Europa: sedicesimi di finale

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 57

Come si è qualificato: campione di Svizzera; V1-0 contro Glentoran, V1-0 contro Åland United, V3-2 tot. contro Glasgow City

Scorsa stagione: sedicesimi di finale

Titoli nazionali: 1 campionato

Migliori piazzamento in Europa: sedicesimi di finale

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): N/D

Come si è qualificato: campione di Danimarca; V3-0 tot. contro Sparta Praha

Scorsa stagione: non ha partecipato

Titoli nazionali: 1 campionato

Migliori piazzamento in Europa: esordio

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2020/21): 70

Come si è qualificato: campione del Portogallo; V4-0 contro Qiryat-Gat, V7-0 contro Racing FC Union Lussemburgo, V5-1 tot. contro Twente

Scorsa stagione: sedicesimi di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 1 coppa nazionale

Migliori piazzamento in Europa: sedicesimi di finale

