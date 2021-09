Secondo turno di Women's Champions League: vittorie per Lione, Wolfsburg, Arsenal e Hoffenheim

Il secondo turno di UEFA Women's Champions è iniziato il 31 agosto. Le 12 sfide con gara di andata e ritorno decideranno le squadre che raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Paris Saint-Germain, Bayern München e Chelsea (qualificate di diritto) nella nuova fase a gironi, al via a ottobre.

Le 15 squadre che hanno superato il primo turno affiancano le nove squadre che iniziano da questa fase, tra cui figurano Lione e Wolfsburg.

Lione e Wolfsburg, vincitrici mercoledì scorso, non hanno avuto vita facile contro avversarie all'esordio. L'OL ha impiegato 80 minuti per sbloccare il risultato prima di vincere 2-1 sul campo del Levante, mentre il Wolfsburg si è imposto 3-2 in casa contro il Bordeaux. Dopo la sua prima partita europea, l'HB Køge torna in Danimarca in vantaggio per 1-0 contro lo Sparta Praga. Vittorie fuori casa anche per Juventus e Häcken, mentre Breidablik e Glasgow City non sono andate oltre il pareggio esterno.

Cinque gare di andata sono state giocate martedì e si sono concluse con i successi di Arsenal e WFC Kharkiv, mentre le esordienti del Real Madrid hanno pareggiato nel recupero contro il Manchester City e il Benfica ha impattato sul campo del Twente. Le sfide di ritorno sono in programma mercoledì e giovedì.

Nikita Parris esulta dopo il gol numero 250 dell'Arsenal in Europa

Orari CET

Mercoledì 1 settembre

Osijek - Breidablik 1-1

Wolfsburg - Bordeaux 3-2

Sparta Praha - Køge 0-1

Vålerenga - Häcken 1-3

Vllaznia - Juventus 0-2

Servette FC Chênois - Glasgow City 1-1

Levante - Lyon 1-2

Martedì 31 agosto

Apollon LFC - WFC Kharkiv 1-2

Rosengård - Hoffenheim 0-3

Twente - Benfica 1-1

Arsenal - Slavia Praha 3-0

Real Madrid - Manchester City 1-1

L'Hoffenheim ha vinto in Svezia

Il Lione ha vinto la prima gara per la 15esima stagione consecutiva e ha difeso il suo record.

L'Arsenal ha vinto ed è diventato la seconda squadra a superare i 250 gol nella competizione . Kim Little è entrata nella top ten delle migliori marcatrici di tutti tempi nel torneo con la sua 38ª rete in Europa, mentre Vivianne Miedma ha realizzato il 20º gol in UEFA Women's Champions League dopo appena 14 presenze.

A segno con il Twente, Fenna Kalma è i n testa alla classifica marcatrici della competizione con otto go l , per un totale di 17 reti in appena 10 partite in Europa.

Kenti Robles ha pareggiato in extremis contro il Manchester City. Il suo unico gol in Europa era arrivato di nuovo allo scadere contro il Manchester City all'andata dei sedicesimi di due anni fa con l'Atlético, che poi ha vinto 2-0 al ritorno in Inghilterra.

Mercoledì 8 settembre

Glasgow City - Servette (16:00)

Lyon - Levante (18:00)

Køge - Sparta Praha (18:00)

Hoffenheim - Rosengård (19:00, andata 3-0)

Bordeaux - Wolfsburg (19:00)

Häcken - Vålerenga (19:00)

Manchester City - Real Madrid (20:00, andata 1-1)

Giovedì 9 settembre

WFC Kharkiv - Apollon LFC (17:00, andata 2-1)

Slavia Praha - Arsenal (18:30, andata 0-3)

Breidablik - Osijek (19:00)

Benfica - Twente (20:00, andata 1-1)

Juventus - Vllaznia (20:00)

Abolizione della regola dei gol in trasferta Dal 2021/22 è stata introdotta una variazione al regolamento: le sfide in parità dopo la gara di ritorno proseguiranno ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore, indipendentemente dal numero di gol segnati in trasferta da qualsiasi squadra.

Guida alle squadre

Dopo cinque trionfi consecutivi, il Lione ha interrotto la sua corsa la passata stagione. In totale vanta sette titoli, un record.

Il Wolfsburg ha vinto la competizione due volte, mentre l'Arsenal ha trionfato nel 2006/07.

Køge e Real Madrid esordiscono in Europa a questo turno, mentre Bordeaux e Hoffenheim hanno superato il primo turno alla prima partecipazione nelle competizioni UEFA.

L'Häcken ha già partecipato alla competizione con il nome di Göteborg.

La Juventus ha una motivazione in più per raggiungere la finale, che si disputerà a maggio allo Juventus Stadium.

Manchester City e Rosengård (come Malmö) sono arrivate in semifinale nelle passate edizioni, mentre Breidablik, Glasgow City, Häcken (come Göteborg), Sparta e Slavia sono arrivate ai quarti.

Non hanno mai raggiunto gli ottavi con il vecchio format: Apollon, Benfica, Juventus, Kharkiv, Servette, Vålerenga, Vllaznia.

Il Breidablik può diventare la prima squadra islandese a raggiungere la fase a gironi di una competizione maggiore per club UEFA maschile o femminile.

L'Arsenal hai eliminato lo Slavia agli ottavi del 2019/20 con quattro gol di Vivianne Miedema a Praga e una tripletta al ritorno.

L'Apollon ha battuto il Kharkiv per 3-0 nel turno di qualificazione 2012/13 a Limassol.

I cinque gol più belli della UEFA Women's Champions League 2020/21

Calendario della stagione

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare