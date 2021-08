Finali del primo turno di Women's Champions League

La nuova UEFA Women's Champions League è iniziata con le semifinali del turno 1 di martedì e mercoledì, seguite dalle 15 finali in programma venerdì e sabato.

Il turno 1 è uno dei due turni prima della nuova fase a gironi a 16 squadre che inizia a ottobre. Sarà diviso in due percorsi: percorso Campioni e percorso Piazzate. Per entrambi i percorsi, il turno 1 consiste in due fasi con gare uniche: semifinali, finali per il primo posto e finali per il terzo posto. La vincente di ogni finale (11 per il percorso Campioni e quattro per il percorso Piazzate) accederà al turno 2, col sorteggio previsto domenica alle 13:00 CET e trasmesso in diretta streaming.

Due gironi verranno decisi venerdì, quando si giocheranno Hoffenheim-AC Milan e Vllaznia-Ferencváros. Gli altri gruppi si concludono sabato.

In breve

• Tra le squadre che hanno superato le semifinali ci sono l'Arsenal, campione 2007, e la Juventus, che spera di raggiungere la finale a Torino.

• Il Racing FC Union è diventato la prima squadra lussemburghese a vincere una partita in questa competizione.

• Le esordienti Bordeaux, Hoffenheim, Kristianstad e AC Milan hanno passato il turno insieme al Rosenborg, che partecipa alla competizione per la prima volta dopo il cambio di nome (prima si chiamava Trondheims-Ørn).

• Tra le esordienti battute in semifinale ci sono Dinamo-BSUPC, Czarni Sosnowiec, Hayasa, Slovácko, Celtic e Lokomotiv Moskva.

• Tutti i gironi sono da quattro tranne il Gruppo 11 del percorso Campioni, che è da tre squadre. Il Vllaznia (testa di serie) va direttamente in finale.

• Orari d'inizio CET.



Percorso piazzate

Sedici squadre partono da questa fase: i vice campioni delle federazioni dal 7° al 16° posto nel ranking e le terze delle federazioni dal 1° al sesto posto nel ranking.

Le squadre si sfidano in quattro mini tornei da quattro squadre a eliminazione diretta.

Le vincitrici delle quattro finali andranno al turno 2, dove troveranno sei squadre qualificate direttamente. Nel turno 2 ci saranno in palio cinque posti nella fase a gironi.

Gruppo 1 (club ospitante Zürich)

17 agosto:

Semifinali

Hoffenheim - Valur 1-0

Zürich - AC Milan 1-2

20 agosto:

Finale terzo posto

Zürich - Valur (14:00)

Finale

Hoffenheim - AC Milan (20:00)

Gruppo 2 (club ospitante Kristianstad)

18 agosto:

Semifinali

Brøndby - Kristianstad 0-1

Bordeaux - Slováck 2-1

21 agosto:

Finale terzo posto

Brøndby - Slovácko (14:00)

Finale

Bordeaux - Kristianstad (20:00)

Gruppo 3 (club ospitante Rosenborg)

18 agosto:

Semifinali

FC Minsk - Rosenborg 1-2

Levante - Celtic 2-1

21 agosto:

Finale terzo posto

FC Minsk - Celtic (12:00)

Finale

Levante - Rosenborg (18:00)

Gruppo 4 (club ospitante Lokomotiv Moskva)

18 agosto:

Semifinali

Arsenal - Okzhetpes 4-0

PSV Eindhoven - Lokomotiv Moskva 3-1

21 agosto:

Finale terzo posto

Okzhetpes - Lokomotiv Moskva (12:00)

Finale

Arsenal - PSV Eindhoven (18:00)

Entrano nel turno 2

Lyon, Wolfsburg, Manchester City, Slavia Praha, Rosengård, Real Madrid



Percorso Campioni

Quarantatré squadre entrano in questa fase: i campioni delle federazioni dall'ottavo posto nel ranking in giù.

Le squadre si sfidano in 11 mini tornei a eliminazione diretta: dieci da quattro squadre e uno da tre. La squadra col ranking più alto giocherà la finale in casa.

Le vincitrici delle 11 finali andranno al turno 2 dove troveranno tre squadre che partono da questa fase. Nel turno 2 sono in palio sette posti nella fase a gironi.

Gruppo 1 (club ospitante Gintra)

18 agosto:

Semifinali

Breidablik - KÍ Klaksvík 7-0

Gintra - Flora Tallinn 2-0

21 agosto:

Finale terzo posto

KÍ Klaksvík - Flora Tallinn (11:00)

Finale

Gintra - Breidablik (17:00)

Gruppo 2 (club ospitante Glasgow City)

18 agosto:

Semifinali

Glasgow City - Birkirkara 3-0

BIIK-Shymkent - Slovan Bratislava 4-0

21 agosto:

Finale terzo posto

Slovan Bratislava - Birkirkara (16:00)

Finale

BIIK-Shymkent - Glasgow City (21:00)

Gruppo 3 (club ospitante Osijek)

18 agosto:

Semifinali

Anderlecht - Hayasa 3-0

Osijek - Breznica Pljevlja 5-0

21 agosto:

Finale terzo posto

Breznica Pljevlja - Hayasa (15:00)

Finale

Anderlecht - Osijek (21:00)

Gruppo 4 (club ospitante SFK 2000 Sarajevo)

18 agosto:

Semifinali

SFK 2000 Sarajevo - Racing FC Union Luxembourg 0-1

Benfica - Qiryat-Gat 4-0

21 agosto:

Finale terzo posto

SFK 2000 Sarajevo - Qiryat-Gat (11:00)

Finale

Benfica - Racing FC Union Luxembourg (17:00)

Gruppo 5 (club ospitante Åland United)

18 agosto:

Semifinali

Servette FCCF - Glentoran 1-0

Olimpia Cluj - Åland United 0-4

21 agosto:

Finale terzo posto

Olimpia Cluj - Glentoran (13:00)

Finale

Servette FC Chênois - Åland United (19:00)



Gruppo 6 (club ospitante Apollon LFC)

18 agosto:

Semifinali

Apollon LFC - Dinamo-BSUPC 2-0 (dts)

CSKA Moskva - Swansea City 4-1

21 agosto:

Finale terzo posto

Dinamo-BSUPC - Swansea City (16:45)

Finale

Apollon LFC - CSKA Moskva (21:15)



Gruppo 7 (club ospitante PAOK)

18 agosto:

Semifinali

PAOK - Agarista CSF Anenii Noi 6-0

Vålerenga - Mitrovica 5-0

21 agosto:

Finale terzo posto

Mitrovica - Agarista CSF Anenii Noi (17:00)

Finale

Vålerenga - PAOK (16:00)

Gruppo 8 (club ospitante Juventus)

18 agosto:

Semifinali

Juventus - Kamenica Sasa 12-0

St. Pölten - Beşiktaş 7-0

21 agosto:

Finale terzo posto

Beşiktaş - Kamenica Sasa (15:00)

Finale

St. Pölten - Juventus (21:00)

Gruppo 9 (club ospitante Twente)

18 agosto:

Semifinali

Spartak Subotica - Peamount United 5-2

Twente - WFC Nike 9-0



21 agosto:

Finale terzo posto

Peamount United - WFC Nike (12:00)

Finale

Twente - Spartak Subotica (19:00)

Gruppo 10 (club ospitante Pomurje Beltinci)

18 agosto:

Semifinali

WFC Kharkiv - NSA Sofia 5-1

Pomurje Beltinci - Rīgas Futbola skola 6-1

21 agosto:

Finale terzo posto

NSA Sofia - Rīgas Futbola skola (11:00)

Finale

WFC Kharkiv - Pomurje Beltinci (17:00)

Gruppo 11 (club ospitante Czarni Sosnowiec)



17 agosto:

Semifinale

Ferencváros - Czarni Sosnowiec 2-1

20 agosto:

Finale

Vllaznia - Ferencváros (20:00)

Entrano nel turno 2:

Sparta Praha, Häcken, Køge

Calendario della stagione

Sorteggio turno 2

22 agosto

Turno 2

Andata: 31 agosto/1 settembre

Ritorno: 8/9 settembre

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinale

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare