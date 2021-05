La Squadra della Stagione 2020/21 di Women's Champions League

La Squadra della Stagione della UEFA Women's Champions League 2020/21 è stata scelta dagli osservatori tecnici UEFA.

Con la fine del regno quinquennale del Lione e con la prima affermazione del Barcellona in Women's Champions League dopo la vittoria in finale contro il Chelsea, inevitabilmente anche l'All Star con le migliori 23 giocatrici della competizione è cambiata rispetto alla passata stagione. Tutti volti nuovi a centrocampo, appena sei conferme rispetto all'anno scorso e ben 11 calciatrici nominate per la prima volta. Dopo avere avuto almeno otto calciatrici in ognuna delle cinque passate edizioni, in questa il Lione non ha nemmeno una calciatrice in lista mentre il Barcellona ne ha otto e il Chelsea sei.

Oggi al Chelsea, Pernille Harder fa parte della selezione per la quinta stagione di fila dopo essere stata scelta nelle quattro precedenti da giocatrice del Wolfsburg. La calciatrice è adesso a una sola distanza dalle sei presenze di Dzsenifer Marozsán, la cui striscia si è interrotta in questa stagione.

Sandra Paños in passato era stata nelle selezioni del 2015/16, 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Christiane Endler, Kathrin Hendrich, Caroline Graham Hansen e Jenni Hermoso hanno fatto parte della selezione della passata stagione insieme ad Harder e Paños.

Irene Paredes e Alexia Putellas erano presenti nel 2018/19.

Fran Kirby e Lieke Martens erano presenti nel 2017/18.

Grace Geyoro e Ashley erano presenti nel 2016/17.

Sam Kerr e Sam Mewis sono entrambe state scelte alla loro stagione d'esordio in Europa.

Highlights finale 2021: Chelsea Barcellona 0-4 

Portieri

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Sandra Paños (Barcellona)



Difensori

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Marina Hegering (Bayern München)

Kathrin Hendrich (Wolfsburg)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

Mapi León (Barcellona)

Irene Paredes (Paris Saint-Germain)



Centrocampiste

Aitana Bonmatí (Barcellona)

Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

Patri Guijarro (Barcellona)

Sophie Ingle (Chelsea)

Sydney Lohmann (Bayern München)

Lina Magull (Bayern München)

Sam Mewis (Manchester City)

Alexia Putellas (Barcellona)

La prestazione da Player of the Match della calciatrice del Barcellona, Bonmatí, in finale

Attaccanti

Caroline Graham Hansen (Barcellona)

Pernille Harder (Chelsea)

Fran Kirby (Chelsea)

Jenni Hermoso (Barcellona)

Sam Kerr (Chelsea)

Lieke Martens (Barcellona)

Statistiche

Per club

Barcellona 8

Chelsea 6

Paris Saint-Germain 4

Bayern München 3

Manchester City 1

Wolfsburg 1

I cinque gol più belli

Per nazionalità

Spagna 7

Germania 5

Australia 1

Canada 1

Cile 1

Danimarca 1

Inghilterra 1

Francia 1

Olanda 1

Norvegia 1

Svezia 1

Stati Uniti 1

Galles 1

Osservatori Tecnici UEFA

Corinne Diacre, Brent Hills, Jarmo Matikainen, Anna Signeul, Monika Staab, Jorge Vilda