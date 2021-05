Finale di Women's Champions League: le migliori giocatrici del Chelsea

Portiere: Ann-Katrin Berger

Visionhaus/Getty Images

A gennaio 2019, il tecnico Emma Hayes ha deciso di acquistare Berger, guarita da poco da un cancro alla tiroide. Il portiere ha indossato la maglia da titolare per tutta la UEFA Women's Champions League, che si è conclusa in semifinale.

Negli ultimi due anni, la fiducia di Hayes è stata ripagata da una serie di ottime prestazioni, come i due rigori parati agli ottavi di quest'anno contro l'Atlético e le imprese eroiche all'andata dei quarti contro il Wolfsburg.

Una roccia in difesa: Magdalena Eriksson

UEFA via Getty Images

Eriksson, che spera di alzare la coppa nella sua Svezia, forma un'ottima coppia difensiva insieme a Millie Bright. I suoi punti di forza non sono solo la sua prestanza fisica e l'ottima tecnica, ma anche la capacità di lanciare le manovre offensive dalle retrovie.

Eriksson è capitano del Chelsea dal 2019 e commenta: "Voglio essere una buona compagna di squadra e far sentire tutte a proprio agio".

Regista: Pernille Harder

UEFA via Getty Images

Harder ha perso la finale di UEFA Women's Champions League con il Wolfsburg nel 2018 e nel 2020. Dopo quest'ultima è passata al Chelsea ed è stata votata UEFA Women's Player of the Year per la seconda volta, un record.

Marcatrice prolifica con il Wolfsburg, il Linköping e lo Skovbakken, nel Chelsea gioca a ridosso delle due punte, a cui offre numerosi palloni, ma segna anche, come dimostrano lo spettacolare gol dopo appena sei minuti al suo esordio e le reti in entrambe le gare contro il Wolfsburg.

Bomber: Fran Kirby/Sam Kerr

Getty Images

Difficile scegliere un attaccante tra le due punte di diamante del Chelsea. L'australiana Kerr è arrivata dagli Stati Uniti a inizio 2020 ma non ha affiancato subito Kirby, assente a lungo per malattia.

Quando Kirby è tornata in azione, lei e Kerr sono state "come lo ying e lo yang", secondo il tecnico Hayes. La loro intesa si è consolidata sempre di più e ha toccato l'apice a marzo in Coppa di Lega, quando Kirby ha segnato due gol e servito quattro assist: tre erano per Kerr. Il Chelsea ha poi difeso il titolo: Kerr (21 gol) ha scalzato Vivianne Miedema dalla vetta della classifica cannonieri di FA Women's Super League, mentre Kirby (16 gol) è diventata la miglior marcatrice di sempre delle Blues.