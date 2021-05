Le finaliste di Women's Champions League: Barcellona

Squadra

Probabile formazione: Paños; Torrejón, Guijarro, Mapi León, Ouahabi; Losada, Hamraoui, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens

Squalificate: Andrea Pereira (difensore centrale)

Infortunate: Andrea Falcón (esterno/attaccante)

Curriculum

Ranking UEFA per club: 2°

Finali precedenti: 1 (2019, S 1-4 contro Lyon)

Jenni Hermoso e Alexia Putellas festeggiano la qualificazione in finale UEFA via Getty Images

Qualificazione: campionesse di Spagna

Sedicesimi di finale: PSV Eindhoven 8-2 tot.

Ottavi di finale: Fortuna Hjørring 9-0 tot.

Quarti di finale: Manchester City 4-2 tot.

Semifinale: Paris Saint-Germain 3-2 tot.

Migliore marcatrice: Jenni Hermoso (6)

Perché può vincere

Il Barcellona ha raggiunto i quarti delle ultime cinque edizioni e cresce anno dopo anno. Nella finale del 2019 contro il Lione, si è ritrovato ben presto in svantaggio di quattro gol. L'anno scorso, per contro, ha perso solo 1-0 contro il Wolfsburg in semifinale, mentre le ottime prestazioni di quest'anno contro Manchester City e Paris Saint-Germain lo fanno assomigliare al Lione di una decina d'anni fa: una squadra di un campionato che doveva ancora vincere la competizione ma aveva tutti gli ingredienti giusti, tra talenti nazionali e acquisti mirati all'estero.

Dalla sconfitta contro il Wolfsburg ad agosto, il Barcellona ha totalizzato 35 vittorie, due pareggi e una sconfitta in 38 gare ufficiali, con 166 gol segnati e appena 13 subiti. La squadra ha ribadito la sua forza domenica vincendo il sesto titolo nazionale (record) con due giornate di anticipo e 26 vittorie su 26.

La stagione finora

Le blaugrana hanno eliminato facilmente PSV Eindhoven e Fortuna Hjørring, segnando almeno quattro gol in ogni partita. Ancora più strabiliante il successo ai quarti contro il City, con un 3-0 "casalingo" a Monza e le reti di Asisat Oshoala in entrambe le gare.

La semifinale di andata in casa del Paris è terminata 1-1, con il sesto gol stagionale di Jenni Hermoso e il pareggio di Alana Cook. Al ritorno, due reti di Lieke Martens hanno regalato il successo al Barça nonostante un gol della squadra ospite.

Tattica

Lluís Cortés festeggia la qualificazione del Barcellona in finale UEFA via Getty Images

Dopo l'arrivo di Hermoso e Caroline Graham Hansen nell'estate 2019, Lluís Cortés ha avuto una squadra stabile e ha potuto impiegare regolarmente il suo 4-3-3. Hermoso (55) e Oshoala (47) hanno totalizzato ben 102 gol nelle ultime due stagioni; spesso, però, solo una delle due parte titolare, anche a causa dei recenti infortuni della nigeriana. Graham Hansen, Martens e Mariona Caldentey offrono tante opzioni sulle fasce, mentre la centrocampista Alexia Putellas avanza spesso e segna, concretizzando al meglio la tattica del "falso nove".

Putellas gioca di solito a sinistra, mentre Aitana Bonmati opera da regista di destra. Vicky Losada, Patri Guijarro e Kheira Hamraoui sono altre armi a disposizione del centrocampo. In difesa, la coppia centrale formata da Andrea Pereira e Mapi León non sarà disponibile in finale perché la prima è squalificata e sarà probabilmente sostituita da Guijarro. Le laterali Marta Torrejón e Leila Ouahabi si spingono in avanti all'occorrenza, mentre Sandra Paños è un portiere di altissimo livello.

Allenatore: Lluís Cortés

Cortés, laureato in scienze motorie e in pubbliche relazioni, è stato assunto dal Barcellona nel 2017 come analista. L'ex giocatore del Lleida è poi entrato a far parte dello staff tecnico femminile ed è diventato allenatore a gennaio 2019. Poco dopo, ha portato la squadra alla sua prima finale europea, quasi senza perdere. La scorsa settimana, il tecnico 34enne ha rinnovato per un'altra stagione.

A UEFA.com ha commentato: "Ho la fortuna di allenare questo gruppo di giocatrici fantastiche. Mi sento privilegiato a vivere di calcio insieme a queste belle persone, sia nello staff che in squadra. Siamo una famiglia e c'è un clima bellissimo. Lavorare con tutti loro giorno dopo giorno è molto facile".