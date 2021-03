Guida ai quarti di finale di Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League cominciano mercoledì. Le campionesse in carica del Lione giocheranno in trasferta contro il Paris Saint-Germain, il Barcellona contro il Manchester City, il Chelsea affronterà il Wolfsburg, il Bayern München volerà in casa del Rosengård - che punta a raggiungere la finale che si giocherà in patria (Svezia).

Le gare di ritorno sono fissate per il 31 marzo e 1 aprile. Il sorteggio ha già deciso il cammino sino alla finale di Göteborg del 16 maggio.

Verso Göteborg

Quarti di finale (24 marzo e 31 marzo/1 aprile)

Bayern München (GER) - Rosengård (SWE)

Paris Saint-Germain (FRA) - Lyon (FRA, detentori)

Barcellona (ESP) - Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG) - Wolfsburg (GER)



Sorteggio semifinali (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris/Lyon - Barcellona/Manchester City

2: Bayern/Rosengård - Chelsea/Wolfsburg



Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Göteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1

Mercoledì 24 marzo

Barcellona - Manchester City (da giocare a Monza)

Il City ha perso le due precedenti doppie sfide a eliminazione diretta contro avversari spagnoli (contro l'Atlético nelle ultime due stagioni).

Il Barcellona ha perso le due doppie sfide a eliminazione diretta contro avversari inglesi (contro l'Arsenal nella prima sfida giocata nel 2013/14 e contro il Bristol Academy nella stagione successiva).

Chelsea - Wolfsburg (da giocare a Budapest)

Tre delle precedenti quattro campagne europee del Chelsea sono state interrotte dal Wolfsburg: negli ottavi 2015/16, nei sedicesimi 2016/17 e nella semifinale 2017/18.

La Calciatrice dell'Anno UEFA in carica, Pernille Harder, è passata al Chelsea dal Wolfsburg subito dopo la finale della passata stagione persa col Lione.

Paris Saint-Germain - Lyon

Highlights: Paris - Lione 0-1

Il Lione ha vinto gli 11 precedenti quarti di finale e punta ad allungare il record di cinque vittorie consecutive e sette complessive.

Il Lione ha battuto il Paris nelle semifinali del 2019/20 e 2015/16, e nella finale del 2017 – ma il Paris è stata l'ultima squadra a eliminare il Lione dalla competizione, negli ottavi del 2014/15.

Bayern München - Rosengård

Bayern e Rosengård sono entrambe arrivate una volta in semifinale in passato.

Nel Bayern giocano le ex Rosengård Simone Boye Sørensen e Amanda Ilestedt

Mercoledì 31 marzo

Wolfsburg - Chelsea (da giocare a Budapest)

Manchester City - Barcellona

Lione - Paris Saint-Germain

Giovedì 1 aprile

Rosengård - Bayern München