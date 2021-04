Lo stato di forma delle squadre di Women's Champions League

UEFA.com passa in rassegna gli ultimi risultati delle squadre ancora in corsa in UEFA Women's Champions League.

Le statistiche comprendono tutte le competizioni, indicate a partire dalla più recente. I risultati dell'ultima partita si riferiscono al campionato se non diversamente indicato.

Ultima gara di ritorno dei quarti di finale (18 aprile)

Lione

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Dijon - Lione 0-3, 27/03

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVSVVV

Ultima partita: Paris - Soyaux 7-0, 04/04

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine

Semifinali (24/25 aprile e 1/2 maggio)

Paris Saint-Germain/Lione - Barcellona

Barcellona

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: Barcellona - Levante 7-1, 04/04

Situazione attuale: 1° in Primera División, quarti di finale di Coppa della Regina

Bayern Monaco - Chelsea

Bayern

Ultime sei partite: SVVVVVV

Ultima partita: Wolfsburg - Bayern 2-0 (semifinali Coppa di Germania), 04/04

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga,

Chelsea

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Chelsea - Birmingham City 6-0, 04/04

Situazione attuale: 1° in FA Women’s Super League, ottavi di finale FA Women's Cup, vincitrice FA WSL Cup