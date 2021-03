Le squadre degli ottavi di Women's Champions League: ultimi risultati

UEFA.com passa in rassegna gli ultimi risultati delle squadre degli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League, che iniziano mercoledì.

Le statistiche comprendono tutte le competizioni, indicate a partire dalla più recente. I risultati dell'ultima partita si riferiscono al campionato se non diversamente indicato. In Kazakistan, Norvegia e Svezia, le stagioni seguono l'anno solare e non sono ancora iniziate.

Mercoledì 3 marzo

Barcelona

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Eibar - Barcelona 0-2, 27/02

Situazione attuale: 1° in Primera División

Fortuna Hjørring

Ultime sei partite: SVVVVV

Ultima partita: Køge - Fortuna 1-0, 27/02 (quarti di Coppa di Danimarca)

Situazione attuale: 3° in Elitedivisionen

Guarda i cinque gol più belli della UEFA Women's Champions League 2019/20

Manchester City

Ultime sei partite: VVVVSV

Ultima partita: Birmingham City - Manchester City 0-4, 28/02

Situazione attuale: 2° in FA Women’s Super League

Fiorentina

Ultime sei partite: SVVSVV

Ultima partita: Florentia - Fiorentina 2-0, 27/02

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Rosengård

Ultime sei partite: VVSVVP

Ultima partita: Rosengård - Lanchkhuti 1-0, 16/12 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions League, ritorno)

Piazzamento finale: 2° in Damallsvenskan

St. Pölten

Ultime sei partite VVVVVV

Ultima partita: Zurich - St Pölten 0-1, 17/12 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions League, ritorno)

Situazione attuale: 1° in Frauenliga

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Wolfsburg - Hoffenheim 1-0, 14/02

Situazione attuale: 2° in Frauen Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

LSK Kvinner

Ultime sei partite: SSVSVV

Ultima partita: LSK - Minsk 0-1, 16/12 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions League, ritorno)

Piazzamento finale: 5° in Toppserien

Chelsea

Ultime sei partite: VVSVVV

Ultima partita: Bristol City - Chelsea 0-5, 14/02

Situazione attuale: 1° in FA Women’s Super League, Finale di FA WSL Cup

Atlético

Ultime sei partite: VSPVSV

Ultima partita: Atlético - Valencia 4-1, 14/02

Situazione attuale: 3° in Primera División

Giovedì 4 marzo

BIIK-Kazygurt

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: BIIK - WFC-2 Kharkiv 1-0, 16/12 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions League, ritorno)

Piazzamento finale: vincitore del campionato kazako 2020

Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Bayern - Werder Bremen 7-0, 14/02

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Highlights finale 2020: Wolfsburg - Lyon 1-3

Lyon

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Soyaux - Lyon 0-2, 27/02

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine, ottavi di Coppa di Francia

Brøndby

Ultime sei partite: PVSPSV

Ultima partita: Brøndby - Vålerenga 1-1 (5-4 dcr), 11/02 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions League)

Situazione attuale: 2° in Elitedivisionen, semifinale di Coppa di Danimarca

Martedì 9 marzo

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Paris - Issy 4-0, 27/02

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine, ottavi di Coppa di Francia

Sparta

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Glasgow City - Sparta Praha 0-1, 16/12 (sedicesimi di UEFA Women’s Champions, ritorno)

Situazione attuale: 1° in 1. Liga