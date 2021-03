Le squadre dei quarti di Women's Champions League: ultimi risultati

UEFA.com passa in rassegna gli ultimi risultati delle squadre dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Le statistiche comprendono tutte le competizioni, indicate a partire dalla più recente. I risultati dell'ultima partita si riferiscono al campionato se non diversamente indicato. In Svezia le stagioni seguono l'anno solare e non sono ancora iniziate.

Sorteggio quarti di finale (24/25 marzo e 30 marzo/1 aprile)

Highlights semifinale 2020: Paris - Lione 0-1

Bayern München (GER) - Rosengård (SWE)

Paris Saint-Germain (FRA)/Sparta Praha (CZE) - Lyon (FRA, holders)

Barcellona (ESP) - Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG) - Wolfsburg (GER)

Sorteggio semifinali (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris/Sparta/Lyon vs Barcelona/Manchester City

2: Bayern/Rosengård vs Chelsea/Wolfsburg

Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Goteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Paris Saint-Germain - Sparta Praha 5-0, 09/03 (andata ottavi di finale UEFA Women’s Champions League)

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine, ottavi di Coppa di Francia

Sparta

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: Sparta Praha - Slovácko 3-0, 13/03

Situazione attuale: 1° in 1. Liga

La vincente affronta il Lione

Guarda i cinque gol più belli della UEFA Women's Champions League 2019/20

Lione

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Brøndby - Lyon 1-3, 10/03 (ritorno ottavi UEFA Women’s Champions League)

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine, ottavi di Coppa di Francia

Bayern München - Rosengård



Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Bayern-Essen 3-0, 14/03

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Rosengård

Ultime sei partite: VVPVVS

Ultima partita: Rosengård - Vittsjö 3-1, 14/03 (fase a gironi Coppa di Svezia)

Piazzamento finale: 2° in Damallsvenskan

Barcelona - Manchester City

Barcellona

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Barcellona-Valencia 5-0, 14/03

Situazione attuale: 1° in Primera División

Manchester City

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Fiorentina - Manchester City 0-5, 11/03 (ritorno ottavi UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 2° in FA Women’s Super League

Pernille Harder: Calciatrice dell'Anno UEFA 2019/20

Chelsea - Wolfsburg

Chelsea

Ultime sei partite: VPVVVV

Ultima partita: Bristol City - Chelsea 0-6, 14/03 (finale FA WSL Cup, Watford)

Situazione attuale: 1° in FA Women’s Super League, vincitrice FA WSL Cup

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-0, 14/03

Situazione attuale: 2° in Frauen Bundesliga, quarti di Coppa di Germania