Ottavi di Women's Champions League: le ultime

L'andata degli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League ha visto imporsi Lione, Bayern, Barcellona, Chelsea, Wolfsburg e Manchester City. Pari in rimonta del Rosengård contro il St. Pölten

Paris Saint-Germain e Sparta Praga si affronteranno martedì nell'ultima sfida di andata. Le gare di ritorno si giocheranno dal 10 al 17 marzo. Il sorteggio per il prosieguo della competizione dai quarti di finale in avanti si svolgerà il 12 marzo.

Martedì 9 marzo

Paris Saint-Germain - Sparta Praga

Giovedì 4 marzo

BIIK-Kazygurt - Bayern München 1-6

La capolista della Bundesliga ha messo un piede e mezzo nei quarti di finale dopo la travolgente vittoria in Kazakistan. Le reti nel primo tempo di Lineth Beerensteyn e Lea Schüller hanno spianato la strada per la 19esima vittoria consecutiva del 2020/21, poi nel secondo tempo hanno chiuso la gara Linda Dallmann (2), Hanna Glas e la subentrante Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. Racheal Kundananji ha segnato la rete del momentaneo 5-1.

Lione - Brøndby 2-0

Nikita Parris porta in vantaggio la squadra di casa alla mezz'ora e in pieno recupero Melvine Malard firma il raddoppio; traversa di Nanna Christiansen per la formazione ospite.

Mercoledì 3 marzo



Barcellona - Fortuna Hjørring 4-0

Una tripletta di Jenni Hermoso propizia il successo della finalista del 2019 contro la finalista del 2003.



Manchester City - Fiorentina 3-0

Le reti di Lauren Hemp ed Ellen White nei primi minuti orientano la sfida, chiusa nel finale da Sam Mewis.

Rosengård - St. Pölten 2-2

Gli ospiti si portano sul 2-0 grazie a una doppietta di Mateja Zver, poi Sanne Troelsgaard accorcia le distanze per la formazione svedese e Caroline Seger sigla la rete del definitivo 2-2 in pieno recupero.

Wolfsburg - LSK Kvinner 2-0

Due gol di Alex Popp, salita al terzo posto tra le giocatrici più presenti nel torneo con 78 apparizioni, regalano al Wolfsburg il 50esimo successo nel torneo, traguardo raggiunto finora solo da Lione e Francoforte.

Chelsea - Atlético

Sophie Ingle del Chelsea viene espulsa in apertura di gara per un fallo da rigore su Rasheedat Ajibade, ma Ann-Katrin Berger neutralizza la conclusione dagli 11 metri di Deyna Castellanos. Al quarto d'ora della ripresa Maren Mjelde va invece a bersaglio dal dischetto per il Chelsea e 6' più tardi Fran Kirby raddoppia. L'Atlético fallisce un secondo rigore con Merel van Dongen.

Mercoledì 10 marzo

Atletico - Chelsea (da disputarsi a Monza, Italia)

Brøndby - Lione

LSK Kvinner - Wolfsburg (da disputarsi a Gyor, Ungheria)

Fortuna Hjørring - Barcellona

Bayern Monaco - BIIK-Kazygurt

St. Pölten - Rosengård

Giovedì 11 marzo

Fiorentina - Manchester City

Mercoledì 17 marzo

Sparta Praga - Paris Saint-Germain

La data della sfida tra Paris Saint-Germain e Sparga Praga è stata cambiata.

Il Bayern ha eliminato il BIIK agli ottavi della passata edizione.

Il Lione ha eliminato il Brøndby nei quarti 2011/12 mentre ha pareggiato 0-0 allo Stade de Gerland nel secondo turno di qualificazione del 2007/08.

Il Lione ha vinto il titolo sette volte (record) complessivamente e cinque di fila (altro record); è l'unica squadra ad aver raggiunto gli ottavi in tutte e 12 le edizioni dell'attuale formato (ha superato il turno dieci volte).

L'altra ex vincitrice che partecipa a questo turno è il Wolfsburg, secondo classificato nella scorsa edizione. Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain sono state finaliste.

Il Wolfsburg ha superato il turno negli otto precedenti ottavi di finale, totalizzando 14 vittorie e due pareggi.

Lione e Barcellona nelle ultime cinque edizioni hanno vinto tutte e 10 le partite giocate agli ottavi.

Il Brøndby è alla 18esima partecipazione (record)

Il St. Pölten è l'unica squadra all'esordio agli ottavi e l'unica proveniente dal turno di qualificazione.

BIIK e Fiorentina puntano alla prima qualificazione ai quarti.

Il cammino verso Göteborg



Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)