Ambasciatrice finale di UEFA Women's Champions League 2021: Lotta Schelin

Lotta Schelin, miglior marcatrice di sempre della nazionale svedese, è stata nominata ambasciatrice della finale di UEFA Women’s Champions League 2021 a Göteborg.

La finale si giocherà il 16 maggio al Gamla Ullevi, che ospita le gare della nazionale femminile svedese e ha visto Schelin segnare gol importanti. L'ex giocatrice ha anche vinto tre UEFA Women's Champions League con il Lione (2011, 2012 e 2016).

"Per me è come tornare a casa - ha commentato Schelin -. La Champions League è stata molto importante nella mia carriera e la finale si giocherà nella mia città. È giusto farne parte nel ruolo di ambasciatrice".

“Per me, la finale di Champions League è la cosa più bella che puoi vivere con la tua squadra. È una delle missioni più importanti della stagione ed è un sogno per tutti, sia per chi gioca che per chi tifa”.

Guarda il gol di Schelin nel 2013 contro l'Italia

In veste di ambasciatrice, Schelin promuoverà la prima finale che si giocherà in Svezia dal 2010, quando è diventata in gara unica. "Sono sicura che Göteborg sarà l'ambiente perfetto per una grande finale", ha commentato Schelin, ritiratasi dal calcio giocato nel 2018.

"Voglio far parte di questo viaggio e contribuire a una bellissima esperienza, per le squadre come per il pubblico. Per il calcio femminile è ancora importante creare modelli di comportamento per le giovani e far capire loro che hanno possibilità in questo sport. Un evento come la finale di UEFA Women’s Champions League è perfetto in questo senso".

"Inoltre, a Göteborg arriveranno alcune delle calciatrici più forti del mondo: le ragazze potranno avvicinare le loro campionesse preferite e scoprirne di nuove. Anche questo è importante".

La carriera di Lotta Schelin

Squadre: Göteborg, Lyon, Rosengård



Titoli a livello di club

Lione: UEFA Women's Champions League (2011, 2012, 2016); campionato (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); Coppa di Francia (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Rosengård: Coppa di Svezia (2016)



Nazionale: Svezia



Presenze: 185

Gol: 88 (record)

Titoli: argento olimpico (2016), terzo posto Coppa del Mondo FIFA (2011), semifinale di UEFA Women's EURO (2005, 2013), capocannoniere di UEFA Women's EURO (2013)