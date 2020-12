Guida ai sedicesimi di Women's Champions League

Il Lione e la Fiorentina sono tra le 14 squadre che sono già approdate agli ottavi di finale. Zürich e St. Pölten scendono in campo giovedì, mentre la sfida tra Vålerenga e Brøndby si disputerà il 7 e 14 febbraio.

Ritorno

Gli highlights della finale 2020: Wolfsburg - Lyon 1-3 

Il Lione ha battuto la Juventus per fare 24 vittorie su 24 nelle 12 stagioni ai sedicesimi (che verranno rimpiazzati da un nuovo formato dal 2021/22 con una fase a gruppi da 16 squadre).

Passa anche l'Atlético, che mette fine alla stagione d'esordio del Servette.

Daniela Sabatino segna nel recupero e regala alla Fiorentina la qualicazione contro lo Slavia Praga.

Il sorteggio degli ottavi è il 16 febbraio, con le partite in programma il 3/4 & 10/11 marzo.

Il Lione ha reso omaggio a Gérard Houllier

Mercoledì 16 dicembre

BIIK-Kazygurt - WFC-2 Kharkiv 1-0 (tot. 2-2, BIIK vince ai gol in trasferta)

Slavia Praha - Fiorentina 0-1 (tot.: 2-3)

Paris Saint-Germain - Górnik Łęczna 6-1 (andata 8-1)

Manchester City - Göteborg 3-0 (andata: 5-1)

Barcelona - PSV Eindhoven 4-1 (andata: 8-2)

Bayern München - Ajax 3-0 (andata: 6-1)

Wolfsburg - Spartak Subotica 2-0 (andata: 7-0)

Rosengård - Lanchkhuti 10-0 (andata: 17-0)

LSK Kvinner - Minsk 0-1 (andata: 2-1)

Fortuna Hjørring - Pomurje (andata: 3-0)

Chelsea - Benfica 3-0 (andata 8-0)

Glasgow City - Sparta Praha 0-1 (andata: 1-3)

L'Atlético si è qualificato martedì

Martedì 15 dicembre

Lyon - Juventus 3-0 (tot: 6-2)

Atlético Madrid - Servette 5-0 (andata: 9-2)

Giovedì 17 dicembre

Zürich - St. Pölten (andata: 0-2)

Domenica 14 febbraio

Brøndby - Vålerenga

Andata

Guarda i cinque gol più belli delle finals 2020

La Juventus due volte in vantaggio ma le campionesse in carica hanno ribaltato la gara di andata vincendo la 23esima partita su 23 dei sedicesimi.

Il Wolfsburg, finalista della passata edizione, ha vinto agevolmente in casa dello Spartak Subotica, squadra contro cui aveva pareggiato 0-0 in questa stessa fase di cinque anni fa.

Lo Sparta Praha, ai quarti l'anno scorso, ha vinto 2-1 contro il Glasgow City, club che nel 2019/20 è arrivato per la seconda volta ai quarti.

Col gol in casa del Benfica, Fran Kirby è diventata la miglior marcatrice di sempre del Chelsea.

La campionessa del mondo, Sam Mewis, ha esordito nella competizione segnando il gol della vittoria che ha permesso al Manchester City di ribaltare il risultato.

Le due squadre spagnole hanno vinto contro delle esordienti: il Barcellona 4-1 in casa del PSV, mentre l'Atlético 4-2 in rimonta col Servette grazie anche alla rete di Deyna Castellanos, seconda calciatrice venezuelana a giocare nella competizione.

Il Paris ha eguagliato le altre semifinaliste della passata stagione, Lione, Wolfsburg e Barcellona, vincendo l'andata 2-0 in casa del Górnik Łęczna giovedì.

Anche il Bayern ha vinto giovedì - 3-1 in casa dell'Ajax.

Mercoledì 9 dicembre

Lanchkhuti - Rosengård 0-7

Minsk - LSK Kvinner 0-2

WFC-2 Kharkiv - BIIK-Kazygurt 2-1

Pomurje - Fortuna Hjørring 0-3

Spartak Subotica - Wolfsburg 0-5

Juventus - Lyon 2-3

Sparta Praha - Glasgow City 2-1

Benfica - Chelsea 0-5

Göteborg - Manchester City 1-2

PSV Eindhoven - Barcelona 1-4

St. Pölten - Zürich 2-0

Servette - Atlético Madrid 2-4

Giovedì 10 dicembre

Fiorentina - Slavia Praha 2-2

Górnik Łęczna - Paris Saint-Germain 0-2

Ajax - Bayern München 1-3

Domenica 7 febbraio

Vålerenga - Brøndby

Col gol al Benfica, Fran Kirby è diventata la migliore marcatrice di sempre del Chelsea Chelsea FC via Getty Images

La UEFA conferma che la gara di ritorno tra Brøndby (DEN) e Vålerenga (NOR), prevista per mercoledì 16 dicembre a Brøndby, è stata rinviata. Questa decisione segue l'annuncio della scorsa settimana sulla mancata disputa della partita tra le due squadre prevista il 10 dicembre a Oslo.

Le due squadre hanno chiesto che le gare di andata e ritorno in questione fossero rinviate nelle seguenti date: 7 febbraio 2021 Vålerenga - Brøndby; 14 febbraio 2021 Brøndby - Vålerenga. La UEFA ha acconsentito questa richiesta.

Guida

• Il Lione nella passata stagione è diventata la prima squadra a vincere sia sette titoli complessivi che cinque consecutivi.

• Lo stadio della Juventus ha ospitato la gara d'andata contro i campioni in carica del Lione in quella che sarà la prima gara di UEFA Women's Champions League che si giocherà in quell'impianto. Lo stadio inoltre ospiterà la finale del 2022.

Guarda gli highlights della settima finale del Lyon e il momento in cuile giocatrici alzano la coppa

• Gli altri campioni del torneo in questo turno sono gli attuali vicecampioni del Wolfsburg. Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain in passato sono arrivati in finale.

• Brøndby, Lyon, Fortuna Hjørring hanno sempre partecipato ai sedicesimi sin dalla loro introduzione nel 2009/10. Sparta Praha e Zürich sono all'11esima partecipazione in 12 stagioni.

• Il Brøndby partecipa alla competizione per il record condiviso di 18 volte di fila ed è l'unica squadra ad essersi qualificato alla fase a eliminazione diretta in tutte le edizioni in cui ha preso parte.

• Il Wolfsburg ha battuto lo Spartak nei sedicesimi 2015/16 ma solo dopo uno 0-0 nell'andata a Subotica.

• Ai quarti di finale della passata stagione, il Glasgow City ha vinto entrambe le sfide di qualificazione ai rigori; con la vittoria sul Brøndby agli ottavi della passata stagione, è diventata la prima squadra a passare il turno nella competizione per tre volte ai rigori.

• All'esordio nei sedicesimi di finale: PSV Eindhoven, Servette.

• Esordienti passate delle qualificazioni: Benfica, Vålerenga, Lanchkhuti.

• Nel primo turno di qualificazione, il Lanchkhuti è diventata la prima squadra georgiana a vincere una partita nella competizione.

• Anche Górnik Łęczna e Kharkiv sono ai sedicesimi per la prima volta.

Calendario del torneo

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)