Guida ai sedicesimi di Women's Champions League

Il Lione, campione in carica di UEFA Women's Champions League, inizierà mercoledì contro la Juventus la difesa del titolo con l'inizio dei sedicesimi di finale.

Guida

• Il Lione nella passata stagione è diventata la prima squadra a vincere sia sette titoli complessivi che cinque consecutivi.

• Lo stadio della Juventus ospiterà la gara d'andata contro i campioni in carica del Lione in quella che sarà la prima gara di UEFA Women's Champions League che si giocherà in quell'impianto. Lo stadio inoltre ospiterà la finale del 2022.

Guarda gli highlights della settima finale del Lyon e il momento in cuile giocatrici alzano la coppa

• Gli altri campioni del torneo in questo turno sono gli attuali vicecampioni del Wolfsburg. Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain in passato sono arrivati in finale.

• Brøndby, Lyon, Fortuna Hjørring hanno sempre partecipato ai sedicesimi sin dalla loro introduzione nel 2009/10. Sparta Praha e Zürich sono all'11esima partecipazione in 12 stagioni.

• Il Brøndby partecipa alla competizione per il record condiviso di 18 volte di fila ed è l'unica squadra ad essersi qualificato alla fase a eliminazione diretta in tutte le edizioni in cui ha preso parte.

• Il Wolfsburg ha battuto lo Spartak nei sedicesimi 2015/16 ma solo dopo uno 0-0 nell'andata a Subotica.

• Ai quarti di finale della passata stagione, il Glasgow City ha vinto entrambe le sfide di qualificazione ai rigori; con la vittoria sul Brøndby agli ottavi della passata stagione, è diventata la prima squadra a passare il turno nella competizione per tre volte ai rigori.

• All'esordio nei sedicesimi di finale: PSV Eindhoven, Servette.

• Esordienti passate delle qualificazioni: Benfica, Vålerenga, Lanchkhuti.

• Nel primo turno di qualificazione, il Lanchkhuti è diventata la prima squadra georgiana a vincere una partita nella competizione.

• Anche Górnik Łęczna e Kharkiv sono ai sedicesimi per la prima volta.

Gare d'andata

Guarda i cinque gol più belli delle finals 2020

Mercoledì 9 dicembre

Lanchkhuti - Rosengård

Minsk - LSK Kvinner

WFC-2 Kharkiv - BIIK-Kazygurt

Pomurje - Fortuna Hjørring

Spartak Subotica - Wolfsburg

Juventus - Lyon

Sparta Praha - Glasgow City

Benfica - Chelsea

Göteborg - Manchester City

PSV Eindhoven - Barcellona

St. Pölten - Zürich

Servette - Atlético Madrid

Giovedì 10 dicembre

Fiorentina - Slavia Praha

Górnik Łęczna - Paris Saint-Germain

Ajax - Bayern München

Vålerenga - Brøndby



Gare di ritorno

Gli highlights della finale 2020: Wolfsburg - Lyon 1-3 

Martedì 15 dicembre

Lyon - Juventus

Atlético Madrid - Servette

Mercoledì 16 dicembre

BIIK-Kazygurt - WFC-2 Kharkiv

Slavia Praha - Fiorentina

Paris Saint-Germain - Górnik Łęczna

Manchester City - Göteborg

Barcelona - PSV Eindhoven

Bayern München - Ajax

Brøndby - Vålerenga

Wolfsburg - Spartak Subotica

Rosengård - Lanchkhuti LSK Kvinner - Minsk

Fortuna Hjørring - Pomurje

Chelsea - Benfica

Glasgow City - Sparta Praha

Giovedì 17 dicembre

Zürich - St. Pölten

Calendario del torneo

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)