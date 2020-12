Guida ai sedicesimi di Women's Champions League

I campioni in carica di UEFA Women's Champions League del Lione inizieranno la difesa del titolo contro la Juventus nei sedicesimi di finale che si giocheranno con la formula andata e ritorno il 9/10 e 15/16 dicembre.

• Il Lione nella passata stagione è diventata la prima squadra a vincere sia sette titoli complessivi che cinque consecutivi.

• Lo stadio della Juventus ospiterà la gara d'andata contro i campioni in carica del Lione in quella che sarà la prima gara di UEFA Women's Champions League che si giocherà in quell'impianto. Lo stadio inoltre ospiterà la finale del 2022.

• Gli altri campioni del torneo in questo turno sono gli attuali vicecampioni del Wolfsburg. Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain in passato sono arrivati in finale.

• Brøndby, Lyon, Fortuna Hjørring hanno sempre partecipato ai sedicesimi sin dalla loro introduzione nel 2009/10. Sparta Praha e Zürich sono all'11esima partecipazione in 12 stagioni.

Guarda gli highlights della settima finale del Lyon e il momento in cuile giocatrici alzano la coppa

• Il Brøndby partecipa alla competizione per il record condiviso di 18 volte di fila ed è l'unica squadra ad essersi qualificato alla fase a eliminazione diretta in tutte le edizioni in cui ha preso parte.

• Il Wolfsburg ha battuto lo Spartak nei sedicesimi 2015/16 ma solo dopo uno 0-0 nell'andata a Subotica.

• Ai quarti di finale della passata stagione, il Glasgow City ha vinto entrambe le sfide di qualificazione ai rigori; con la vittoria sul Brøndby agli ottavi della passata stagione, è diventata la prima squadra a passare il turno nella competizione per tre volte ai rigori.

• All'esordio nei sedicesimi di finale: PSV Eindhoven, Servette.

• Esordienti passate delle qualificazioni: Benfica, Vålerenga, Lanchkhuti.

• Nel primo turno di qualificazione, il Lanchkhuti è diventata la prima squadra georgiana a vincere una partita nella competizione.

• Anche Górnik Łęczna e Kharkiv sono ai sedicesimi per la prima volta.

Gare d'andata

Guarda i cinque gol più belli delle finals 2020

Mercoledì 9 dicembre

Lanchkhuti - Rosengård

Minsk - LSK Kvinner

WFC-2 Kharkiv - BIIK-Kazygurt

Pomurje - Fortuna Hjørring

Spartak Subotica - Wolfsburg

Juventus - Lyon

Sparta Praha - Glasgow City

Benfica - Chelsea

Göteborg - Manchester City

PSV Eindhoven - Barcellona

St. Pölten - Zürich

Servette - Atlético Madrid

Giovedì 10 dicembre

Fiorentina - Slavia Praha

Górnik Łęczna - Paris Saint-Germain

Ajax - Bayern München

Vålerenga - Brøndby



Gare di ritorno

Gli highlights della finale 2020: Wolfsburg - Lyon 1-3 

Martedì 15 dicembre

Lyon - Juventus

Atlético Madrid - Servette

Mercoledì 16 dicembre

BIIK-Kazygurt - WFC-2 Kharkiv

Slavia Praha - Fiorentina

Paris Saint-Germain - Górnik Łęczna

Manchester City - Göteborg

Barcelona - PSV Eindhoven

Bayern München - Ajax

Brøndby - Vålerenga

Wolfsburg - Spartak Subotica

Rosengård - Lanchkhuti LSK Kvinner - Minsk

Fortuna Hjørring - Pomurje

Chelsea - Benfica

Glasgow City - Sparta Praha

Giovedì 17 dicembre

Zürich - St. Pölten

Calendario del torneo

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)