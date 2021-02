Women’s Champions League 2020/21: date, lista d'accesso, guida completa

Sono state pubblicate le date e l'elenco di accesso provvisorio per la nuova UEFA Women's Champions League 2021/22, che includerà per la prima volta una fase a gironi con partite in casa e fuori.

Il nuovo format della Women’s Champions League

Come funziona la competizione?

Il fulcro è una nuova fase a gironi a 16 squadre, che sarà composta da quattro gironi da quattro squadre che si sfideranno in casa e in trasferta tra ottobre e dicembre. Le prime due di ogni girone passano alla fase a eliminazione diretta da marzo, con i quarti di finale e le semifinali che si disputeranno in due gare e la finale in gara unica (a Torino nel 2022).

Quattro squadre si qualificheranno direttamente per la fase a gironi, con gli altri 12 posti decisi da due percorsi: percorso campioni (7 qualificate) e percorso piazzate (5 qualificate).

Entrambi i percorsi avranno lo stesso formato. Il primo turno si giocherà come mini tornei a eliminazione diretta a quattro squadre con le vincitrici della finale che avanzano. Il secondo turno si giocherà come sfida di andata e ritorno a eliminazione diretta.

Quante squadre di ogni federazione partecipano?

è determinata dai coefficienti per club delle Federazioni femminili UEFA alla fine della stagione 2019/20 Le sei federazioni più in alto nel ranking avranno tre partecipanti: Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svezia, Repubblica Ceca

Le successive dieci federazioni nel ranking avranno due partecipanti: Danimarca, Olanda, Italia, Kazakistan, Norvegia, Islanda, Svizzera, Scozia, Russia, Bielorussia

Ogni altra federazione avrà una partecipante

Quanto entrano in gara le squadre?

La squadra campione in carica e le vincitrici del campionato nelle prime tre federazioni del ranking (Francia, Germania e Spagna) entreranno nella fase a gironi

Le vincitrici del campionato delle restanti federazioni entreranno nel percorso campioni. Le vincitrici del campionato nelle federazioni dal quarto al sesto posto nel ranking (Inghilterra, Svezia, Repubblica Ceca) entreranno nel secondo turno, con le restanti al primo turno

Le seconde classificate in campionato nelle federazioni dal primo al sesto posto nel ranking (Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svezia, Repubblica Ceca) entreranno al secondo turno del percorso piazzate

Le terze classificate in campionato di queste federazioni e le seconde classificate delle successive dieci federazioni nel ranking (Danimarca, Paesi Bassi, Italia, Kazakistan, Norvegia, Islanda, Svizzera, Scozia, Russia, Bielorussia) entreranno al primo turno del percorso piazzate

Il cammino verso Torino

Sorteggio primo e secondo turno

21 giugno

Primo turno (mini tornei in sede unica)

Semifinali: 18 agosto

Finale/spareggio terzo posto: 21 agosto

Secondo turno

Andata: 31 agosto/1 settembre

Ritorno: 8/9 settembre

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Giornata 1: 5/6 ottobre

Giornata 2: 13/14 ottobre

Giornata 3: 9/10 novembre

Giornata 4: 17/18 novembre

Giornata 5: 8/9 dicembre

Giornata 6: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Domenica 22 maggio