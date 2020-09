Premi per ruolo di Women's Champions League: perché sono state nominate

Ci sono tre calciatrici in corsa per ciascuno dei quattro premi per ruolo della UEFA Women's Champions League 2019/20 – UEFA.com vi racconta numeri e statistiche dietro queste scelte.

Portieri

Sarah Bouhaddi (Lione)

Presenze: 7

Minuti: 630

Clean sheet: 5

Gol subiti: 2

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Presenze: 4

Minuti: 360

Clean sheet: 2

Gol subiti: 2

Sandra Paños (Barcellona)

Presenze: 5

Minuti: 450

Clean sheet: 3

Gol subiti: 2

Difensori

Lucy Bronze (Lione)

Presenze: 6

Minuti: 513

Clean sheet: 4

Gol subiti: 2

Gol segnati: 0

Assist: 0

Lena Goessling (Wolfsburg)

Presenze: 4

Minuti: 360

Clean sheet: 2

Gol subiti: 4

Gol segnati: 0

Assist: 2

Wendie Renard (Lione)

Presenze: 6

Minuti: 540

Clean sheet: 4

Gol subiti: 2

Gol segnati: 5

Assist: 0

Centrocampiste

Sara Björk Gunnarsdóttir (Lione/Wolfsburg)

Presenze: 6

Minuti: 435

Gol: 2

Assist: 0

Dzsenifer Marozsán (Lione)

Presenze: 6

Minuti: 483

Gol: 1

Assist: 5

Alex Popp (Wolfsburg)

Presenze: 5

Minuti: 436

Gol: 1

Assist: 2

Attaccanti

Delphine Cascarino (Lione)

Presenze: 7

Minuti: 432

Gol: 1

Assist: 2

Pernille Harder (Wolfsburg)

Presenze: 7

Minuti: 527

Gol: 9

Assist: 2

Vivianne Miedema (Arsenal)

Presenze: 5

Minuti: 403

Gol: 10

Assist: 1

Le statistiche comprendono solo la UEFA Women's Champions League 2019/20

Dicci cosa ne pensi

Puoi partecipare al dibattito su Facebook, Twitter e Instagram usando l'hashtag #UEFAawards.