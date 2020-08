Quinto trionfo di fila del Lione: il riepilogo della Women's Champions League 2019/20

Il Lione batte il Wolfsburg e conquista il settimo titolo, il quinto consecutivo

Vivianne Miedema, Emueje Ogbiagbevha, Berglind Thorvaldsdóttir migliori marcatrici con 10 gol



Il Lione diventa la prima squadra a tagliare il traguardo di 100 partite giocate nella competizione

Agli ottavi di finale, Ada Hegerberg del Lione supera Anja Mittag come miglior marcatrice di tutti i tempi

Finals: dal 20 al 30 agosto, Bilbao & San Sebastián

Il Lione solleva al cielo la coppa Getty Images

FINALE

Domenica 30 agosto

Wolfsburg - Lyon 1-3 (Anoeta Stadium, San Sebastián)

SEMIFINALI

Mercoledì 26 agosto

Paris Saint-Germain -Lyon 0-1 (San Mamés Stadium, Bilbao)

Martedì 25 agosto

Wolfsburg - Barcelona 1-0 (Anoeta Stadium, San Sebastián)



QUARTI DI FINALE

Sabato 22 agosto

Arsenal - Paris Saint-Germain 1-2 (Anoeta Stadium, San Sebastián)

Lyon - Bayern München 2-1 (San Mamés Stadium, Bilbao)

Venerdì 21 agosto

Glasgow City - Wolfsburg 1-9 (Anoeta Stadium, San Sebastián)

Atlético Madrid - Barcelona 0-1 (San Mamés Stadium, Bilbao)



Vivianne Miedema segna uno dei suoi dieci gol con l'Arsenal Getty Images

Vivianne Miedema (Arsenal) 10

Emueje Ogbiagbevha* (Minsk) 10

Berglind Thorvaldsdóttir* (Breidablik) 10

Pernille Harder (Wolfsburg) 9

Ada Hegerberg (Lyon) 9

Fenna Kalma* (Twente) 9

(*incluso il turno di qualificazione)

Albo d'oro

UEFA Women's Champions League

2019/20: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-3: San Sebastián

2018/19: Lyon (FRA) - Barcelona (ESP) 4-1: Budapest

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-4 dts: Kiev

2016/17: Lyon (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA) 0-0 dts, 7-6 rig: Cardiff

2015/16: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-1 dts, 3-4 rig: Reggio Emilia

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1: Berlino

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg (GER) 3-4: Lisbona

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-0: Londra

2011/12: Lyon (FRA) - FFC Frankfurt (GER) 2-0: Monaco

2010/11: Lyon (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0: Londra

2009/10: Lyon (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 0-0 dts, 6-7 rig: Getafe

UEFA Women's Cup

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) - Duisburg (GER) 1-7 tot

2007/08: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 3-4 tot

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal (ENG) 0-1 tot

2005/06: Turbine Potsdam (GER) - FFC Frankfurt (GER) 2-7 tot

2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam (GER) 1-5 tot

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 8-0 tot

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) 7-1 tot

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 0-2: Francoforte



Maggior numero di vittorie

Un altro titolo per il Lione Getty Images

Per club

Lyon (FRA) 7

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER)/Umeå (SWE)/Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG)/Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9

Francia 7Svezia 2

Inghilterra 1



Più presenze in finale

Per club

Lyon (FRA) 9

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Wolfsburg (GER) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG), Barcelona (ESP), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1

Per nazione

Germania 16

Francia 11

Svezia 7

Danimarca, Inghilterra, Russia, Spagna 1

(la finale 2006 final conta come due presenze per la Germania, quella del 2017 conta come due presenze per la Francia)