Wolfsburg 1-0 Barcelona: report della semifinale

La partita in breve

Il gol di Fridolina Rolfö porta il Wolfsburg alla quinta finale di UEFA Women's Champions League dopo un incontro in cui il Barcellona, secondo nel 2019, spreca diverse occasioni importanti.

Il Barcellona impressiona nei primi minuti e Friederike Abt deve stare attenta per evitare un potenziale autogol, ma con il passare del tempo le azione di contropiede del Wolfsburg iniziano ad essere incisive. Poco prima dell'ora di gioco il Wolfsburg passa: cross di Svenja Huth, rovesciata di Ewa Pajor che manda il pallone nello spazio di Rolfö, è 1-0. Il Barcellona ha diverse possibilità per pareggiare, ma non le sfrutta.

La rovesciata di Pajor nell'azione del gol Getty Images

Annike Krahn, campionessa nel 2009 con il Duisburg:

Il Wolfsburg ha avuto un po' di fortuna per vincere. Sfida equilibrata, il Barca ha giocato bene e creato tante occasioni. Il Wolfsburg non ha mai davvero imposto il suo gioco ma ha sfruttato la sua occasione ottenendo una vittoria che vale la finale.

Formazioni

Wolfsburg: Abt; Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Bloodworth, Wedemeyer; Huth, Engen, Popp (Oberdorf 85), Rolfö (Wolter 68); Harder, Pajor (Bremer 77)

Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi León, Ouahabi (Martens 86); Hermoso, Hamraoui (Losada 86), Alexia (Guijarro 77); Graham Hansen, Oshoala (Bonmati 65), Mariona

Prossimo appuntamento?

La finale è alle 20:00 CET domenica a San Sebastián: il Paris Saint-Germain affronta il Lione mercoledì per l'altro posto in finale.