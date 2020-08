WePlayStrong: house party per la finale di Women's Champions League

Poiché i tifosi non potranno assistere dal vivo alla finale di UEFA Women’s Champions League in programma domenica allo stadio Anoeta di San Sebastián, la comunità del calcio femminile si ritroverà online grazie al primo House Party, organizzato dalla UEFA sui social media nell'ambito della campagna #WePlayStrong.

Liv Cooke, campionessa del mondo di freestyle, e Rocky Hehakaija, leggenda dello street football, invitano i tifosi di tutto il mondo a organizzare la loro festa in casa per la finale del 30 agosto e propongono un programma ricco di contenuti e intrattenimento sulla pagina Instagram #WePlayStrong.

Un'anteprima presentata da Liv e Rocky passerà in rassegna le squadre che partecipano alle final eight di UEFA Women’s Champions League. Addetti ai lavori ed esperti, tra cui Fran Kirby (Chelsea) e Laura Giuliani (Juventus), parteciperanno allo show di sabato, ma sono anche previsti collegamenti in diretta sui social dopo le semifinali.

Nessuna festa può dirsi tale senza l'intrattenimento. Per questo, la UEFA ha contattato alcune delle più grandi stelle europee su TikTok per unirsi all'House Party. La cantante tedesca Lisa Kuppers creerà la playlist ufficiale della festa e sarà in live sul canale #WePlayStrong nell'intervallo della finale per una performance esclusiva del suo brano Echo.

Alla festa si uniranno anche grandi nomi su TikTok come Skye e Tami (Spagna), Ben Black (Regno Unito) Lia Lewis (Regno Unito/Francia) e JessicaBakes_x (Regno Unito); prima della finale, ognuno di loro darà il suo contributo sul canale #WePlayStrong.

Un quiz sulla UEFA Women’s Champions League vedrà sfidarsi coppie formate da Georgia Stanway ed Ellie Roebuck (Manchester City), Ella Toone e Mollie Green (Manchester United) e dalle presentatrici sportive Mollie e Rosie Kmita. Condotto da Liv Cooke, il quiz sottoporrà le coppie a una serie di domande a raffica: la prima parte sarà trasmessa venerdì, mentre le vincitrici saranno incoronate il giorno della finale.

Con il sostegno di Esprit, VISA, Nike e Hublot, sponsor ufficiali delle competizioni UEFA femminili, l'House Party è pensato per coinvolgere la comunità del calcio femminile invitando tutti gli appassionati a festeggiare e a dimostrare la loro solidarietà.

La finale di questa edizione della UEFA Women’s Champions League si giocherà domenica allo stadio Anoeta di San Sebastián (Spagna) al termine di un torneo a eliminazione diretta a otto squadre.