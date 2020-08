Anteprima Wolfsburg - Barcellona: ultime notizie, probabili formazioni e statistiche

Il Wolfsburg, che ai quarti di UEFA Women's Champions League ha stabilito un record battendo il Glasgow City per 9-1 a San Sebastián (con quattro gol di Pernille Harder), affronta il Barcellona, a un passo della seconda finale consecutiva.

Le blaugrana hanno battuto l'Atlético a Bilbao venerdì e non perdono dalla finale dell'anno scorso contro il Lione: dunque, rappresentano un difficile ostacolo per il Wolfsburg, che insegue il terzo titolo e la quinta finale in otto tentativi.

Le squadre

Wolfsburg

Ranking UEFA: 2°

Stagione attuale: G5 V5 P0 S0 GF31 GS1

Cammino qualificazione: Mitrovica 15-0 tot. (sedicesimi), Twente 7-0 tot. (ottavi), Glasgow City 9-1 (quarti)

Ultime cinque partite: VPVPV

Migliore marcatrice: Pernille Harder (9)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior risultato nella competizione: campione (2012/13, 2013/14)

Barcellona

Ranking UEFA: 3°

Stagione attuale: G5 V5 P0 S0 GF13 GS2

Cammino qualificazione: Juventus 4-1 tot. (sedicesimi), Minsk 8-1 tot. (ottavi), Atlético 1-0 (quarti)

Ultime cinque partite: VVVVV

Migliore marcatrice: Alexia Putellas (3)

Scorsa stagione: vicecampione

Miglior risultato nella competizione: vicecampione (2018/19)

Probabili formazioni

Wolfsburg: Abt; Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Goessling, Wedemeyer; Popp, Engen; Rolfö, Harder, Huth; Pajor

Indisponibili: nessuna

Barcellona: Paños; Torrejón, Pereira, María León, Ouahabi; Martens, Hamraoui, Alexia, Graham Hansen; Hermoso, Oshoala

Disponibili: nessuna

Precedenti

Il Wolfsburg ha eliminato il Barcellona ai quarti del 2013/14 e ha poi difeso il titolo. In campo per la squadra tedesca c'erano Zsanett Jakabfi, Alex Popp, Lena Goessling e Anna Blässe, mentre il Barcellona schierava Alexia Putellas, Marta Torrejón e Melanie Serrano.

30/03/14: Barcellona - Wolfsburg 0-2 (Kessler 45'+1, Müller 74')

23/03/14: Wolfsburg - Barcellona 3-0 (Kessler 34', Müller 52', Jakabfi 65')

Le parole degli allenatori

Prossima tappa

La vincitrice affronterà Paris Saint-Germain o Lione nella finale di domenica a San Sebastián.