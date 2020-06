Quando ricomincerà la Women's Champions League?

La pandemia mondiale di COVID-19 ha costretto la UEFA a rinviare la maggior parte delle partite delle sue competizioni.

Non si sono più giocate partite di UEFA Women's Champions League da ottobre, ovvero dalla conclusione degli ottavi di finale. I quarti di finale dovevano iniziare mercoledì 25 marzo.

Il 17 marzo la UEFA ha creato due gruppi di lavoro e successivamente sono state presentate diverse opzioni per la ripresa delle partite che comprendono sia le gare delle nazionali che quelle delle competizioni per club. Non è stato ancora comunicato il calendario con la riprogrammazione delle partite.

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà mercoledì 17 giugno. UEFA.com annuncerà le nuove date e tutte le altre decisioni non appena saranno confermate.