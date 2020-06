Barcellona in corsa per una doppietta leggendaria

Il 18 maggio la formazione femminile del Barcellona giocherà a Budapest la sua prima finale di UEFA Women's Champions League, mettendo così un'ipoteca su quella che potrebbe essere una doppietta storica.

Mai prima d'ora un club ha raggiunto le principali finali UEFA maschili e femminili nella stessa stagione, e nessuna squadra ha mai messo entrambi i titoli in bacheca. Se il Barcellona dovesse eliminare il Liverpool martedì nella semifinale maschile, raggiungerebbe il primo dei due traguardi. Se poi la formazione femminile del Barça dovesse avere la meglio sui campioni in carica del Lyon e in contemporanea quella maschile si aggiudicasse il suo sesto titolo europeo, si scriverebbe davvero un nuovo capitolo nella storia del calcio.

Attualmente l'Arsenal è l'unico club a essere arrivato in finale a livello maschile e femminile, perdendo col Barça nel 2006 ma vincendo l'anno dopo quella che allora era la UEFA Women's Cup. Tuttavia nemmeno i Gunners sono arrivati a giocare le due finali nella stessa stagione.

Inoltre fino al 26 aprile i Blaugrana erano in corsa per vincere quattro trofei UEFA, ma quel giorno sono arrivate le eliminazioni in semifinale di UEFA Youth League e in UEFA Futsal Champions League. Nonostante ciò, nel 2014 i catalani avevano vnto entrambe le competizioni (UEFA Youth League e l'allora UEFA Futsal Cup), diventando così l'unico club ad aver vinto dei trofei UEFA in discipline diverse nella stessa stagione.

Vincendo la finale femminile, inoltre, il Barcellona diventerebbe in primo club ad essersi aggiudicato sei titoli europei UEFA. I catalani hanno infatti in bacheca la UEFA Champions League, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa UEFA, la UEFA Futsal Cup e la UEFA Youth League, mentre il Chelsea ha vinto la UEFA Europa League ma non ha mai partecipato alla competizione di futsal ed è stato eliminato nelle ultime due semifinali femminili.

Due compagini portoghesi invece sono entrati nel club delle squadre che hanno vinto competizioni UEFA in discipline diverse grazie al successo del Porto in UEFA Youth League e a quello dello Sporting CP in UEFA Futsal Champions League. Col Benfica che in passato si è aggiudicato il trofeo di futsal, il Portogallo adesso ha tre dei sei club ad aver vinto trofei UEFA nel calcio maschile e in un'altra disciplina.

Se il Barcellona dovesse vincere le finali di Budapest e di Madrid, raggiungerebbe un altro traguardo: attualmente i catalani hanno 18 trofei europei UEFA per club a tutti i livelli e in tutte le discipline, mentre con altre due vittorie balzerebbe a 20 trofei, superando di uno il record del Real Madrid.

Club che hanno vinto competizioni maschili e non maschili

Barcellona: UCL, CWC, SCUP, FUT, UYL

Chelsea: UCL, CWC, UEL, SCUP, UYL

Porto: UCL, UEL, UYL

Arsenal: CWC, UWCL

Benfica: UCL, FUT

Sporting CP: CWC, FUT

Più trofei complessivi: UCL, CWC, UEL, SCUP, UWCL, FUT, UYL

Real Madrid 19 (13, 0, 2, 4, 0, 0, 0)

Barcelona 18 (5, 4, 0, 5, 0, 2, 2) – ha vinto anche l'Inter-Cities Fairs Cup

AC Milan 14 (7, 2, 0, 5, 0, 0, 0)

Liverpool 11 (5, 0, 3, 3, 0, 0, 0)

Juventus 8 (2, 1, 3, 2, 0, 0, 0)

Legenda: UCL=Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, UEL=Coppa UEFA/UEFA Europa League (Inter-Cities Fairs Cup non è stata una competizione UEFA), CWC=Coppa delle Coppe UEFA, SCUP=Supercoppa UEFA, UWCL=UEFA Women's Cup/UEFA Women's Champions League, FUT=UEFA Futsal Cup/UEFA Futsal Champions League, UYL=UEFA Youth League