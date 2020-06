Women's Player of the Year: Harder, Hegerberg e Henry candidate

Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca), Ada Hegerberg (Lione) e Amandine Henry (Portland Thorns/Lione e Francia) sono le tre candidate al premio UEFA Women's Player of the Year 2017/18.

Il premio sarà consegnato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19, in programma giovedì 30 agosto a Montecarlo.

La lista finale delle tre candidate è stata selezionata dagli otto allenatori delle squadre che hanno raggiunto i quarti di UEFA Women's Champions League 2017/18 e dagli allenatori delle 12 squadre meglio piazzate nel ranking UEFA per squadre nazionali femminili. Fanno parte della giuria anche venti giornalisti specializzati nel calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Meet the Women's Player of the Year nominees

Il premio UEFA Women's Player of the Year va alle migliori calciatrici di qualsiasi nazionalità che abbiano giocato in una squadra delle federazioni affiliate alla UEFA nella passata stagione. Le calciatrici vengono valutate in base ai risultati con il proprio club e la nazionale.

Agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare tre giocatrici assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti ed un punto a ciascuna di esse. Il risultato finale è stato calcolato in base al numero totale di voti degli allenatori e dei giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per una giocatrice della loro squadra.

A trionfare gli scorsi anni sono state Nadine Angerer (2013), Nadine Kessler (2014), Célia Šašić (2015), Ada Hegerberg (2016) e Lieke Martens (2017).

Posizioni successive in classifica

4 Dzsenifer Marozsán (Lione e Germania) – 32 punti

5 Lucy Bronze (Lione e Inghilterra) – 20 punti

6 Lieke Martens (Barcellona e Olanda) – 17 punti

7 Wendie Renard (Lione e Francia) – 16 punti

8 Fran Kirby (Chelsea e Inghilterra) – 15 punti

9 Eugénie Le Sommer (Lione e Francia) – 13 punti

10 Shanice van de Sanden (Lione e Olanda) – 7 punti