Trionfo Lione, Hegerberg nella leggenda: la #UWCL 2018 in pillole

Finale

Wolfsburg - Lione 4-1 dts: highlights a seguire



Classifica cannonieri

Ada Hegerberg (Lione) 15

Pernille Harder (Wolfsburg) 8

Katrin Ásbjörnsdóttir (Stjarnan) 7

Camille Abily (Lyon) 6

Zenatha Coleman (Gintra Universitetas) 6

Sara Björk Gunnarsdottir (Wolfsburg) 6

Kader Hançar (Konak Belediyespor) 6

Tamila Khimich (ZFK Minsk) 6

(turno di qualificazione incluso)

Record



Il Lione è la prima squadra pentacampione e l'unica ad aver vinto il titolo per tre anni consecutivi.

Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Camille Abily ed Eugénie Le Sommer hanno stabilito il nuovo record di cinque finali vinte, sempre con il Lione.

Il Lione ha raggiunto la finale per la settima volta, una in più rispetto al precedente record dell'FFC Frankfurt.

Anche Renard e Bouhaddi hanno migliorato il loro record giocando la loro settima finale.

Ada Hegerberg ha superato il record di 14 gol in una sola edizione, stabilito da Célia Šašić del Frankfurt nel 2014/15, Margrét Lára Vidarsdóttir del Valur Reykjavík nel 2008/09 e Conny Pohlers del Turbine Potsdam nel 2004/05.

Camille Abily ha superato il precedente record di 77 presenze nella competizione (di Emma Byrne) ai quarti e si ritira a quota 81.

Abily ha stabilito il nuovo record di gol nella competizione con un solo club arrivando a 42 con il Lione. Rimane a 41 l'ex compagna di squadra Lotta Schelin.

Anja Mittag del Rosengård è diventata la prima giocatrice a segnare 50 gol nella competizione andando in rete ai sedicesimi contro l'Olimpia Cluj.

L'Inghilterra è diventata la quarta nazione con due squadre in semifinale (Chelsea e Manchester City) dopo Francia, Germania e Svezia.

Praga è diventata la prima città ad avere due squadre agli ottavi: Slavia e Sparta.

Il KÍ Klaksvík ha mantenuto il record di partecipazioni al torneo, 17 su 17. Tuttavia, non giocherà l'edizione 2018/19 perché il titolo delle Isole Faroe è stato vinto dall'EBS/Skála.

In totale, alla competizione hanno partecipato 61 squadre, un record.

Finale 2019: Budapest

Finale 2020: Vienna

Albo d'oro

UEFA Women's Champions League

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-4 dts: Kiev

2016/17: Lione (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA) 0-0, 7-6 rig.: Cardiff

2015/16: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-1 dts, 3-4 rig.: Reggio Emilia

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1: Berlino

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg (GER) 3-4: Lisbona

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-0: Londra

2011/12: Lione (FRA) - FFC Frankfurt (GER) 2-0: Monaco

2010/11: Lione (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0: Londra

2009/10: Lione (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 0-0 dts, 6-7 rig.: Getafe

Coppa UEFA femminile

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) - Duisburg (GER) 1-7 (tot.)

2007/08: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 3-4 (tot.)

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal (ENG) 0-1 (tot.)

2005/06: Turbine Potsdam (GER) - FFC Frankfurt (GER) 2-7 (tot.)

2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam (GER) 1-5 (tot.)

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 8-0 (tot.)

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) 7-1 (tot.)

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 0-2



Maggior numero di vittorie

Per squadra

Lione 5

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER)/Umeå (SWE)/Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG)/Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9

Francia 5

Svezia 2

Inghilterra 1



Maggior numero di finali disputate

Per squadra

Lione (FRA) 7

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Wolfsburg (GER) 4

Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG)/Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS) 1

Per nazione

Germania 15

Francia 9

Svezia 7

Danimarca, Inghilterra, Russia 1



(Per la finale del 2006 si conteggiano due presenze per le squadre tedesche, per quella del 2017 due presenze per le squadre francesi)