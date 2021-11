Anteprima Women's Champions League: Wolfsburg - Juventus

Il Wolfsburg vuole superare la delusione della sfida d'andata contro la Juventus, che a Torino ha strappato il pareggio nei minuti di recupero.

• Alla terza giornata, le due volte vincitrici della UEFA Women's Champions League hanno subito il gol del 2-2 di Cristiana Girelli al 91'. Il Wolfsburg aveva già subito un gol del pari nel finale alla prima giornata contro il Chelsea, che ha strappato un 3-3 con Pernille Harder al 92'.

• Il Wolfsburg è uno dei cinque club imbattuti dopo tre giornate. Solo Chelsea (12) e Paris (11) hanno segnato più gol dei dieci messi a segno dalla squadra di Tommy Stroot.

• La Juventus proverà a vincere la seconda trasferta su due del Gruppo A dopo il 3-0 della prima giornata in casa del Servette.

Osservate speciali: Wolfsburg

Lena Lattwein

• La centrocampista, 21 anni, ha segnato il suo primo gol con il Wolfsburg a Torino con un tiro da fuori area.

• Lattwein è una delle due calciatrici del Wolfsburg che hanno giocato per intero tutte le partite di UEFA Women's Champions (qualificazioni incluse); l'altra è Lena Oberdorf.

• Lattwein è passata al Wolfsburg quest'estate dopo quattro stagioni nell'Hoffenheim. Ha iniziato la carriera in seconda serie nell'FC Saarbrücken.

Jill Roord

• La centrocampista, 24 anni, è la miglior marcatrice del Wolfsburg in Frauen-Bundesliga con quattro gol; Roord e Dominique Janssen sono le uniche giocatrici della squadra tedesca che hanno disputato per intero le otto partite di campionato.

• Roord ha segnato il secondo gol del Wolfsburg alla prima giornata contro il Chelsea, mettendo a segno la seconda rete personale in UEFA Women's Champions League, ma è rimasta a secco nelle ultime due partite.

• L'olandese ha iniziato la carriera nell'FC Twente (dove aveva giocato anche il padre Rene) ed è stata la miglior marcatrice della Eredivisie nel 2016. In seguito ha vestito la maglia del Bayern München per due stagioni (2017–19).

Tabea Wassmuth

• La trequartista, 25 anni, è la miglior marcatrice di questa fase a gironi di UEFA Women's Champions League con cinque gol ed è l'unica giocatrice che è andata a segno in tutte e tre le giornate.

• Inoltre, ha effettuato nove tiri in porta, altro primato nella competizione.

• Ha segnato il primo gol con il Wolfsburg alla sesta presenza nel 2-2 contro il Friburgo del 2 ottobre, quindi ha firmato una doppietta contro il Chelsea.



• La nazionale tedesca è cresciuta nell'Hoffenheim ed è passata al Wolfsburg prima di questa stagione.

Osservate speciali: Juventus

Lisa Boattin

• Il difensore, 24 anni, ha servito due assist in questa fase a gironi. Solo Lena Oberdorf del Wolfsburg ne ha effettuati di più (tre).

• Boattin ha segnato il terzo gol della Juve nel 5-0 sulla Lazio del 13 novembre. Non andava a segno in campionato da aprile 2018.

• Il difensore è l'unica calciatrice di movimento della Juventus ad aver disputato per intero le tre partite della fase a gironi e ha giocato da titolare tutte e sei le gare di UEFA Women's Champions League di questa stagione, qualificazioni comprese.

• La nazionale azzurra è stata l'unica giocatrice della Juventus titolare in tutte e 22 le gare di campionato del 2020/21, festeggiando la vittoria del titolo.

Cristiana Girelli

• La 31enne attaccante, che si appresta a disputare la 50ª partita nelle competizioni UEFA per club, ha segnato due gol (di cui uno in extremis) alla terza giornata.

• Girelli ha ispirato due gol nel 5-0 sulla Lazio del 13 novembre.

• L'attaccante, che ha giocato titolare le ultime due partite della fase a gironi dopo essere rimasta a riposo contro il Servette alla prima giornata, è stata eliminata dal Wolfsburg quando giocava nel Brescia ai quarti di UEFA Women's Champions League 2015/16 con un 6-0 complessivo.

• Girelli, alla quarta stagione con le bianconere, è stata la prima giocatrice della Juventus a raggiungere i 50 gol fra tutte le competizioni e ha segnato quattro reti in altrettante partite di qualificazione

Andrea Stašková

• La 21enne attaccante, entrata al 77', ha propiziato il gol di Girelli nel recupero alla terza giornata.

• Nella fase a gironi ha servito due assist (l'altro è stato quello per Lena Hurtig contro il Servette alla prima giornata). Solo Oberdorf del Wolfsburg ne ha effettuati di più (tre).

• Stašková, che lo scorso mese ha segnato i gol del 2-1 nel finale contro la Roma e l'Inter, si è fatta parare un rigore da Inês Pereira nel 3-0 sul Servette dal 6 ottobre.

Statistiche

• Il Wolfsburg ha perso solo quattro delle ultime 18 partite di UEFA Women's Champions League.

• Il Wolfsburg non perde nel suo stadio dal 2-4 contro il Lione in UEFA Women's Champions League a marzo 2019. È stata una delle appena tre sconfitte in 32 gare casalinghe europee; due sono arrivate contro il Lione, l'altra contro il Paris.



• La squadra tedesca ha vinto 10 delle ultime 11 partite di UEFA Women’s Champions League a Wolfsburg, tra cui le ultime sei.

• Le tedesche sono rimaste imbattute nelle ultime cinque partite di UEFA Women's Champions League contro una squadra italiana (V3 P2).

• Il Wolfsburg ha segnato almeno due gol nelle ultime cinque gare europee contro una formazione italiana.

• Il Wolfsburg ha segnato 15 gol nelle cinque partite di UEFA Women's Champions League di questa stagione.

• La Juventus non perde fuori casa dal 2-1 contro la Roma in Coppa Italia a marzo.

• Le bianconere hanno perso solo una delle sette partite di UEFA Women's Champions League di questa stagione (V5 P1).

• La Juventus ha segnato almeno un gol nel primo tempo nelle sette partite europee di questa stagione.

• Inoltre, ha segnato in nove delle ultime 10 gare europee.