Women's Champions League: anteprima di Juventus - Wolfsburg

La Juventus accoglie a Torino il Wolfsburg, capolista del Gruppo A nonché due volte vincitore della UEFA Women's Champions League, con la speranza di tornare in corsa per la qualificazione dopo la sconfitta di misura contro il Chelsea all'ultima giornata.

• Le bianconere di Joe Montemurro hanno tenuto sul pari per gran parte della gara le vicecampionesse della passata stagione grazie alla rete al volo al 37' di Barbara Bonansea, dopo il vantaggio iniziale di Erin Cuthbert. Le padrone di casa, spinte da 16.871 spettatori – record nazionale in competizioni femminili UEFA per club e record di questa edizione prima dei quarti di finale – non sono riuscite a raddoppiare e hanno subito la rete decisiva di Pernille Harder a metà del secondo tempo.

• Il Wolfsburg – miglior attacco del torneo col Lyon dopo due giornate con otto gol – ha vinto la sua prima partita alla seconda giornata superando 5-0 il fanalino di coda Servette. Il capitano Svenja Huth ha aperto le marcature dopo 18 minuti, Tabea Wassmuth ha segnato una doppietta (26' e 43') e infine Dominique Janssen (51') e la subentrata Joëlle Smits (68') hanno arrotondato il punteggio, permettendo alle Wölfinnen di eguagliare il margine più alto di vittoria in questa nuova fase a gironi.

• La Juventus vuole tornare a vincere, come ha fatto alla prima giornata con un 3-0 in casa del Servette. Nella stessa giornata, il Wolfsburg è stato raggiunto sul pareggio dal Chelsea nei minuti di recupero, con le Blues che hanno rimontato da 3-1 a 3-3.

Osservate speciali: Juventus

Lisa Boattin

• Il difensore, 24 anni, ha servito due assist in questa fase a gironi, tra cui il passaggio spiovente per la rete al volo di Bonansea contro il Chelsea. Solo Lena Oberdorf del Wolfsburg ne ha serviti di più (tre).

• Il difensore è una delle tre calciatrici della Juventus ad aver giocato titolare tutte e sei le gare di UEFA Women's Champions League di questa stagione, qualificazioni comprese, e ha collezionato più minuti di tutte le altre calciatrici di movimento della Juve nel 2021/22.

• Boattin è stata un pilastro della Juventus che ha vinto la Serie A nella passata stagione, nonché l'unica a essere partita titolare in tutte e 22 le gare di campionato del 2020/21.

Barbara Bonansea

• L'attaccante, 30 anni, ha realizzato quattro gol in questa Women's Champions League (qualificazioni comprese), tra cui quello spettacolare contro il Chelsea alla seconda giornata.

• Inoltre, ha segnato due gol alla prima presenza con la Juventus nel torneo, la gara di andata dei sedicesimi contro il Brøndby a settembre 2018 (2-2).

• Bonansea ha concluso la stagione 2018/19, in cui la Juventus ha vinto campionato e coppa nazionale, come miglior marcatrice della sua squadra insieme a Eni Aluko con 16 gol.

Cristiana Girelli

• L'attaccante, 31 anni, ha giocato titolare contro il Chelsea il 13 ottobre dopo essere rimasta in panchina alla prima giornata. Con il Brescia è stata eliminata con un 6-0 complessivo dal Wolfsburg ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League 2015/16.

• È stata la prima giocatrice della Juventus a raggiungere i 50 gol fra tutte le competizioni ed è stata capocannoniere degli ultimi due campionati, con 16 gol nel 2019/20 e 22 la scorsa stagione.

• Girelli, alla quarta stagione con le bianconere, ha segnato quattro gol in altrettante presenze nelle qualificazioni per questa fase a gironi.

Osservati speciali: Wolfsburg

Lena Oberdorf

• La centrocampista, 19 anni, ha propiziato tre gol nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League, superando qualsiasi altra giocatrice. Oltre all'assist alla seconda giornata nella vittoria contro il Servette, ne ha serviti due nel 3-3 contro il Chelsea.

• La centrocampista è alla seconda stagione con il Wolfsburg, che l'ha acquistata dall'Essen nel 2020, e ha vinto la DFB-Pokal Frauen la scorsa stagione.

• Oberdorf ha segnato 12 gol fra tutte le competizioni nel 2020/21. Solo Zsanett Jakabfi (17) ne ha segnati di più la scorsa stagione tra le fila del Wolfsburg.

Svenja Huth

• L'attaccante, 30 anni, ha vinto la Champions League con l'FFC Frankfurt nel 2014/15 e ha segnato il suo secondo gol in questa edizione contro il Servette.

• È alla terza stagione nel Wolfsburg, che l'ha acquistata dal Potsdam nell'estate 2019.

• Huth ha esordito in Frauen-Bundesliga nel 2007/08 scalando le varie categorie del Frankfurt, che ha vinto il titolo la scorsa stagione.

Tabea Wassmuth

• La trequartista, 25 anni, è la miglior marcatrice di questa fase a gironi di UEFA Women's Champions League con quattro gol, dopo due doppiette in due giornate e appena sei tiri in porta.

• Ha segnato il primo gol con il Wolfsburg alla sesta presenza nel 2-2 contro il Friburgo del 2 ottobre, quindi ha firmato una doppietta contro il Chelsea.

• Wassmuth è cresciuta nell'Hoffenheim ed è passata al Wolfsburg prima di questa stagione. Il suo acquisto è stato annunciato a gennaio 2021.

Statistiche

• La sconfitta contro il Chelsea alla seconda giornata ha interrotto una striscia di cinque vittorie della Juventus in questa Champions League.

• Le bianconere non sono andate a segno solo in una delle ultime nove partite di UEFA Women's Champions League.

• La Juventus ha segnato almeno un gol nel primo tempo nelle sei partite europee di questa stagione.

• Il Wolfsburg non vince fuori casa da quattro partite di UEFA Women's Champions League (P1 S3).

• La squadra tedesca ha totalizzato tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare precedenti contro le italiane in UEFA Women's Champions League.

• Il Wolfsburg ha vinto le ultime due trasferte contro una squadra italiana in UEFA Women's Champions League, 3-0 contro il Brescia nel 2016 e 4-0 contro la Fiorentina nel 2017.

• Nelle quattro gare precedenti contro una squadra italiana in UEFA Women's Champions League, il Wolfsburg ha segnato almeno tre gol.

• Nelle quattro partite europee disputate dal Wolfsburg in questa stagione ci sono stati 21 gol in totale, 13 dei quali segnati dalla formazione tedesca.