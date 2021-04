Anteprima Women's Champions League: Barcelona - Paris Saint-Germain

Barcelona e Paris Saint-Germain si affrontano domenica nella semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League dopo l'1-1 dell'andata.



Dopo il gol in avvio di Jenni Hermoso, Alana Cook ha siglato la sua prima rete da professionista per il Paris. La giocatrice era stata spostata nel ruolo di terzino destro per consentire ad Ashley Lawrence di giocare in attacco al posto dell'infortunata Kadidiatou Diani, che spera di essere in forma per il ritorno.

Il Barcellona ritroverà Patri Guijarro dalla squalifica e valuta se schierare Asisat Oshoala, entrata dalla panchina all'andata dopo una lunga assenza per un'operazione al piede. Andare in finale non sarebbe una novità per le due squadre: il Paris ci è riuscito nel 2015 e nel 2017 (superando il Barcellona nella seconda occasione), le blaugrana nel 2019.

Statistiche

Barcelona

Ultime sei partite: VVVVSV

Ultima partita: Madrid CF - Barcelona 0-2, 28/04

Situazione attuale: 1° in Primera División, quarti di Copa de la Reina

Paris Saint Germain

Ultime sei partite: PVVVSV

Ultima partita: Paris Saint-Germain - Barcelona 1-1 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League), 25/04

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine

Jenni Hermoso e Alana Cook Getty Images

Probabili formazioni

Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens

Paris: Endler; Cook, Paredes, Dudek, Morroni; Geyoro, Formaiga, Däbritz; Lawrence, Katoto, Baltimore

L'opinione dal campo

Lluis Cortes, allenatore Barcellona: "Ce la giocheremo tutta all'Estadi Johan Cruyff. Ci prepariamo per la gara con grande fiducia".

Olivier Echouafni, allenatore Paris: "Al ritorno le ragazze devono essere più concrete. Hanno sbagliato tante occasioni, troppe a questo livello. Devono anche migliorare nelle posizioni ed essere più compatte".