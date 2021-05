Barcellona - Paris 2-1: Martens manda in finale il Barça

Due gol di Lieke Martens nel primo tempo regalano al Barcellona il successo 2-1 sul Paris Saint-Germain in casa e l'approdo alla seconda finale di UEFA Women's Champions League con un 3-2 complessivo.

Il racconto del match

Lieke Martens apre le marcature per il Barcellona Getty Images

Il Barcellona passa in vantaggio già all'8': Leila Ouahabi pesca Lieke Martens, che entra in area da sinistra e batte Christiane Endler con una pregevole conclusione a giro.

L'attaccante olandese raddoppia al 31' spedendo il pallone in rete da distanza ravvicinata dopo l'ottimo lavoro di Caroline Graham Hansen sulla corsia di destra.

Il Paris non ci sta e accorcia rapidamente le distanze con Marie-Antoinette Katoto, che insacca in mischia sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa il Paris va in cerca del pareggio e il portiere di casa Sandra Paños viene seriamente messa alla prova da Ramona Bachmann al quarto d'ora.

Il Barça però non sta a guardare: Jennifer Hermoso coglie un palo e Marta Torrejón, di testa, centra una traversa. Il risultato non cambia più e al fischio finale la formazione catalana può festeggiare il suo secondo approdo in finale dopo quello del 2019, quando a spuntarla fu il Lione.

Lieke Martens festeggia il suo primo gol Getty Images

Formazioni

Barcellona: Paños; Torrejón, Pereira (Hamraoui 76'), María León, Ouahabi; Bonmati (Oshoala 79'), Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens (Caldentey 72')

Paris: Endler; Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni (Bruun 87'); Geyoro, Formiga (Nadim 73'), Däbritz; Bachmann (Huitema 73'), Katoto, Baltimore

Prossimi impegni

La finale in programma al Gamla Ullevi di Göteborg vedrà affrontarsi Barcellona e Chelsea il 16 maggio.