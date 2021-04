Bayern - Chelsea: anteprima Women's Champions League

Una squadra che andrà per la prima volta in finale di UEFA Women's Champions League ci sarà sicuramente quando il Bayern München affronterà il Chelsea nelle prossime due domeniche per un posto a Goteborg il 16 maggio.

Stato di forma

Bayern

Ultime sei partite: VSSVVV

Ultima partita: Turbine Potsdam - Bayern 2-3, 21/04

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga

Chelsea

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Manchester City - Chelsea 2-2, 21/04

Situazione attuale: 1° in FA Women’s Super League, ottavi FA Women's Cup, vincente FA WSL Cup

La vittoria al ritorno dei quarti del Bayern contro il Rosengård è stata l'ultima di 26 successi di fila UEFA via Getty Images

Probabili formazioni

Bayern: Grohs; Glas, Hegering, Laudehr, Ilestedt; Magill, Zadrazil; Beerensteyn, Dallmann, Bühl; Schüller

Chelsea: Berger; Charles, Bright, Eriksson, Andersson; Leupolz, Ingle, Cuthbert; Harder; Kirby, Kerr

Le parole dei protagonisti

