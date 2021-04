Women's Champions League: anteprima Paris Saint-Germain - Barcellona

La scorsa domenica, il Paris Saint-Germain ha posto fine a cinque anni di dominio del Lione in UEFA Women's Champions League eliminando il club campione in carica e ora se la vedrà in semifinale con il Barcellona, che in questa stagione ha già realizzato 156 gol in 33 partite.

Quarti di finale 2020: Atlético - Barcellona 0-1

Stato di forma

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Lione - Paris Saint-Germain 1-2 (ritorno quarti UEFA Women's Champions League, 18/04

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine

Barcellona

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Barcellona - Granadilla Tenerife 6-1, 20/04

Situazione attuale: 1° in Primera División, quarti di finale di Coppa della Regina

Probabili formazioni

Paris: Endler; Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni; Däbritz, Formiga, Geyoro; Baltimore, Katoto, Diani

Barcellona: Paños; Torrejón, Pereira, León, Ouahabi; Bonmati, Hamraoui, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Caldentey

Le parole dei protagonisti

Olivier Echouafni, allenatore Paris: "Siamo di nuovo in semifinale. Dobbiamo recuperare il più velocemente possibile, la partita di Barcellona arriverà in fretta. Continuiamo a crescere e a diventare più esperti come squadra".

Lluís Cortés, allenatore Barcellona : "Sappiamo che il Paris ha forza fisica, ritmo e velocità. Saranno due partite molto impegnative, diverse da tutte quelle che giochiamo in campionato. Per entrambe le squadre è un'opportunità unica per raggiungere la finale di Champions League e vincere il torneo".