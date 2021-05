Anteprima finale Women's Champions League: Chelsea - Barcellona

Il Chelsea affronterà il Barcellona nella finale di UEFA Women's Champions League alle 21:00 CET di domenica 16 maggio al Gamla Ullevi di Göteborg.

Nessuna delle due squadre ha mai alzato il trofeo, ma i vincitori saranno i primi club ad aver vinto sia la UEFA Champions League maschile che quella femminile. Il Chelsea è alla sua finale d'esordio, mentre il Barcellona l'ha già raggiunta una volta, perdendo 4-1 contro il Lione a Budapest due anni fa.

Il regno quinquennale del Lione si è concluso con l'eliminazione ai quarti di finale contro il Paris Saint-Germain, a sua volta battuto dal Barça. Per quanto riguarda il Chelsea, ha sconfitto il Bayern Monaco ai quarti, il che significa che questa sarà la prima finale senza una squadra tedesca o francese dal 2007, quando l'Arsenal - con l'attuale allenatrice del Chelsea Emma Hayes nel suo staff tecnico - ha sconfitto le svedesi dell'Umeå.

Emma Hayes, allenatore Chelsea: "Le calciatrici sono tutte di buonumore. Abbiamo molta esperienza nello spogliatoio e non vediamo l'ora che inizi la sfida. Per il [Barcellona] sconfiggere sia Man. City che PSG è indice delle sue qualità. Sono molto efficienti in attacco, difensivamente sono molto brave, Noi dobbiamo puntare sui nostri punti di forza.

Lluís Cortés, allenatore Barcellona: “Le sensazioni sono buone. Stiamo per disputare una partita storica, siamo entusiasti, abbiamo fiducia e ambizione. La partita è diversa da quella di Budapest [2019] e le sensazioni sono differenti. Quel giorno avevamo troppo rispetto e paura per le nostre avversarie, ma ora siamo fiduciosi. Il Chelsea è un'ottima squadra, ma noi abbiamo le nostre opzioni".

Pernille Harder festeggia il quarto gol del Chelsea in semifinale AFP via Getty Images

Probabile formazione: Berger; Charles, Bright, Eriksson, Andersson; Leupolz, Ingle, Ji; Harder; Kirby, KerrSqualificate: nessunaInfortunate: Maren Mjelde (terzino destro)

Sedicesimi di finale: Benfica 8-0comp.

Ottavi di finale: Atlético 3-0comp.

Quarti di finale: Wolfsburg 5-1comp.

Semifinale: Bayern Monaco 5-3comp.

Migliore marcatrice stagionale: Fran Kirby (6)

Miglior risultato in precedenza: semifinali (2017/18, 2018/19)

2019/20: non ha partecipato

Il Chelsea è la seconda finalista inglese dopo l'Arsenal nel 2007.

Ultime sei partite: VVVSPV

Ultima partita: Chelsea - Reading 5-0, 09/05

Situazione attuale: vincitrice Women's Super League, ottavi di FA Women's Cup, vincitrice FA WSL Cup



Il Barcellona festeggia l'approdo in finale Getty Images

Probabile formazione: Paños; Torrejón, Guijarro, Mapi León, Ouahabi; Losada, Hamraoui, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens

Squalificate: Andrea Pereira (difensore)

Infortunate: Andrea Falcón (attaccante/esterno)

In dubbio: Alexia Putellas (centrocampista)

Sedicesimi di finale: PSV Eindhoven 8-2comp.

Ottavi di finale: Fortuna Hjørring 9-0comp.

Quarti di finale: Manchester City 4-2comp.

Semifinale: Paris Saint-Germain 3-2comp.

Migliore marcatrice stagionale: Jenni Hermoso (6)

Miglior risultato in precedenza: finalista (2018/19)

2019/20: semifinale

Il Barcellona è stato la prima finalista spagnola nel 2019 e potrebbe diventare la vincitrice di un quinto paese dopo Germania, Svezia, Inghilterra e Francia.

Ultime sei partite: VVVVPV

Ultima partita: Granadilla Tenerife - Barcellona 0-1, 09/05

Situazione attuale: vincitrice Primera División, semifinalista di Coppa della Regina

Arbitro: Riem Hussein (Germania)

Assistenti: Katrin Rafalski (Germania), Sara Telek (Austria)

Quarto arbitro: Katalin Kulcsár (Ungheria)

VAR: Bastian Dankert (Germania)

Assistente VAR: Christian Dingert (Germania)

Assistente di riserva: Julia Magnusson (Svezia)

Sede: Gamla Ullevi

Non verranno messi in vendita biglietti per la finale al Gamla Ullevi stadium

A causa delle attuali restrizioni adottate dalle autorità locali in Svezia, la finale di UEFA Women's Champions League si giocherà a porte chiuse e quindi non ci saranno biglietti messi in vendita.

