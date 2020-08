Wolfsburg 1-0 Barcelona: report della semifinale

Il gol di Fridolina Rolfö ha portato il Wolfsburg alla quinta finale di UEFA Women's Champions League dopo un incontro in cui il Barcellona, secondo classificato nel 2019, ha avuto delle occasioni importanti.

Il Barcellona ha impressionato nei primi minuti e Friederike Abt è dovuta stare attenta a evitare un potenziale autogol, ma con il passare del tempo i contropiedi del Wolfsburg hanno iniziato ad essere incisivi. Poco prima dell'ora di gioco il Wolfsburg ha segnato: cross di Svenja Huth, colpo di testa di Ewa Pajor che è finito nello spazio di Rolfö, che non ha sbagliato. Il Barcellona ha avuto diverse possibilità di pareggiare, ma non è bastato.

Pajor's overhead kick helped set up the only goal

Getty Images