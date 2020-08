Paris Saint-Germain - Lione: probabili formazioni, ultime notizie e statistiche

Dopo appena 17 giorni dalla finale di Coppa di Francia ad Auxerre, le due grandi rivali francesi, Paris Saint-Germain e Lyon, si affronteranno a Bilbao in semifinale di UEFA Women's Champions League.

Il PSG è stata l'ultima squadra a eliminare il Lione in questa competizione negli ottavi del 2014/15. Da allora il Lione ha vinto quattro titoli consecutivi arrivando a un totale di sei, ha battuto il Paris nella semifinale 2015/16 e nell'indimenticabile finale decisa ai rigori l'anno successivo a Cardiff.

Con 14 campionati francesi vinti consecutivamente, e con un'altra vittoria ottenuta ai rigori all'inizio di questo mese, il Lione è in netto vantaggio negli scontri diretti con i connazionali del PSG ma con Griedge Mbock Bathy e probabilmente Ada Hegerberg assenti, e col Paris che è sembrato in gran forma domenica contro l'Arsenal, il gap tra le due squadre potrebbe essersi annullato del tutto.

Conosciamo le squadre

Paris

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Arsenal - Paris 1-2

Ranking UEFA: 4°

Questa stagione: P5 V4 P1 S0 GF16 GS2

Come sono arrivati sin qui: Braga 7-0tot. (sedicesimi), Breidablik 7-1tot. (ottavi), Arsenal 2-1 (quarti)

Ultime cinque partite: VPVVV

Capocannoniere: Marie-Antoinette Katoto (5)

Passata stagione: quarti di finale

Migliori piazzamento: finale (2014/15, 2016/17)

Lione

Ranking UEFA: 1°

Questa stagione: P5 V5 P0 S0 GF29 GS1

Come sono arrivati sin qui: Ryazan 16-0tot. (sedicesimi), Fortuna Hjørring 11-0tot. (ottavi), Bayern 2-1 (quarti)

Ultime cinque partite: VPVVV

Capocannoniere: Ada Hegerberg (9)

Passata stagione: campione

Miglior piazzamento: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lione - Bayern 2-1

Probabili formazioni

Paris: Endler; Lawrence, Paredes, Dudek; Morroni, Diani, Däbritz, Nadim, Geyoro; Bachmann, Katoto.

Indisponibili: nessuno



Lione: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Majri; Henry, Kumagai; Cascarino, Marozsán, Le Sommer; Parris

Indisponibili: Mbock Bathy (tendine d'Achille), Silva (Achille)

In dubbii: Hegerberg (ginocchio)

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate in finale di Coppa di Francia il 9 agosto col Lione che ha vinto 4-3 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Il Lione ha battuto il PSG, sempre ai rigori, a settembre aggiudicandosi il primo Trophée des Championnes Féminin a Guingamp, poi il 16 novembre ha superato le parigine per 1-0 in casa in campionato con la rete di Saki Kumagai. L'ultima vittoria del Paris risale alla finale di Coppa di Francia del 2018. In 44 precedenti, il Lione ha vinto 32 volte contro le cinque del Paris; sette i pareggi.

In questa competizione il Lione ha battuto il Paris ai rigori nella finale del 2017 a Cardiff e nella semifinale dell'anno precedente, questa volta senza grosse difficoltà. Tuttavia il Paris rimane ancora oggi l'ultima squadra ad aver eliminato il Lione dalla competizione (nel 2014/15).

01/06/17 (Cardiff): Lione -Paris 0-0, 7-6rigori

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale 2017: Lione - Paris - guarda tutti i calci di rigore

02/05/16: Paris - Lione 0-1 (Schelin 44')

24/04/16: Lione - Paris 7-0 (Hegerberg 18' 40', Le Sommer 28' 43', Abily 45'+1', Nécib 73', Schelin 76')

12/11/14: Lione - Paris 0-1 (Alushi 80')

08/11/14: Paris - Lione 1-1 (Alushi 49'; Petit 21')

Le parole degli allenatori

A seguire

Cosa succede dopo?

La vincente affronterà una tra Wolfsburg e Barcelona nella finale di domenica a San Sebastián.