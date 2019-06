Finale EURO Under 21: Spagna - Germania

Dopo la finale di due anni fa, Germania e Spagna si ritrovano alla sfida decisiva a Udine per il titolo di campione d'Europa Under 21.

La Germania festeggia la qualificazione in finale ©Sportsfile

Il cammino verso la finale

Spagna: prima classificata Gruppo A

Prima giornata: Italia - Spagna 3-1

Seconda giornata: Spagna - Belgio 2-1

Terza giornata: Spagna - Polonia 5-0

Semifinale: Spagna - Francia 4-1

Germania: prima classificata Gruppo B

Prima giornata: Germania - Danimarca 3-1

Seconda giornata: Germania - Serbia 6-1

Terza giornata: Austria - Germania 1-1

Semifinale: Germania - Romania 4-2

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Perdere contro l'Italia ci ha resi più forti, perché eravamo convinti di non meritare quella sconfitta. I giocatori sono sempre pronti a scendere in campo. È molto facile allenare questa squadra, perché ho una panchina lunga che mi dà tante alternative".

Jesús Vallejo, capitano Spagna: "Abbiamo imparato molto in Polonia [nel 2017]. Per esempio, abbiamo capito che se non giochi bene, come è successo in finale contro la Germania, queste squadre possono batterti. Devi essere al 100% in ogni gara perché è un torneo molto competitivo".