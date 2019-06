Il Ct della Romania Radoi: "Siamo qui per fare la storia"

La prima semifinale si gioca a Bologna

La Germania è campione in carica

La Romania disputa la sua prima semifinale Under 21

Chi vince affronta la vincente tra Spagna e Francia in finale domenica

Germania: Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Uduokhai; M Eggestein, Dahoud; Öztunali, Neuhaus, Richter; Waldschmidt

Indisponibili: Henrichs (squalificato)

In dubbio: nessuno

Romania: Radu; Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc; Nedelcu, Cicâldău; Olaru, Hagi, Coman; Puşcaş

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Il commento dei Ct

Stefan Kuntz, Germania: Abbiamo tanto rispetto [per la Romania]. Giocano un calcio non ortodosso. E avranno l'intero stadio a sostenerli. I tifosi li spingono proprio in campo. Sarà un test molto duro, ma come ho detto alla squadra, ne sono felice perchè non si hanno test del genere tanto spesso. Non vediamo l'ora di giocare.

Mi aspetto una gara aperta. Penso sarà emozionante. Potrebbe anche decidersi all'ultimo minuto. La forza mentale sarà decisiva – vincerà chi rispetterà più a lungo il piano di gioco, chi riuscirà a dare più del 100% per raggiungere la finale. Per i tifosi neutrali sarà una gara molto bella da vedere.

Mirel Radoi, Romania: Sarà una grande sfida tra due squadre con i migliori attacchi, quelle che hanno segnato di più. Sarà un piacere per la gente venire a vedere due squadre che cercano di arrivare in finale segnando gol. Mi sento fortunato: sono orgoglioso di guidare questo gruppo. Sono bravi ragazzi che sanno cosa significa essere dei veri professionisti

Sapevamo che sarebbe stata dura ma non abbiamo nulla da perdere. Siamo venuti per fare la storia. Vogliamo rendere orgogliosa le gente che verrà a sostenerci allo stadio. La Germania è molto forte. Molto compatta, aggressiva, vuole sempre avere la palla. Dovremo stare molto attenti. Se concediamo loro molte transizioni, sarà difficile per noi.

Il cammino verso le semifinali

Germania: prima classificata Gruppo B

Prima giornata: Germania - Danimarca 3-1

Seconda giornata: Germania - Serbia 6-1

Terza giornata: Austria - Germania 1-1

Romania: prima classificata Gruppo C

Prima giornata: Romania - Croazia 4-1

Seconda giornata: Inghilterra - Romania 2-4

Terza giornata: Francia - Romania 0-0

Sfida principale

Jonathan Tah/Timo Baumgartl contro Ianis Hagi/George Puşcaş: senza lo squalificato Benjamin Henrichs, tocca agli esperti Tah e Baumgartl il compito di contenere i pericolosi Hagi e Puşcaş, che finora hanno realizzato metà degli otto gol della Romania nel torneo.

Lo sapevi?

Germania: i vincitori del 2017 sono la squadra più prolifica del torneo con 10 gol. Luca Waldschmidt (Friburgo) ne ha segnati cinque.

Romania: Ianis Hagi è figlio di Gheorghe Hagi, secondo giocatore con più presenze nella nazionale rumena e suo allenatore nel Viitorul Constanța.

