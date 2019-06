Esordio super, gli Azzurrini ribaltano la Spagna

L'Italia si riprende alla grande da una partenza difficile e rifila tre reti alla Spagna - doppietta di Federico Chiesa e rigore di Lorenzo Pellegrini - iniziando l'avventura europea con tre punti di quelli pesanti.

Il protagonista della serata ©Sportsfile

L’inizio della Spagna è una sublime sinfonia. La squadra di De la Fuente sembra un'orchesta con interpreti che conoscono lo spartito alla perfezione: la palla gira velocemente mandando a vuoto il pressing degli Azzurrini. L’Italia è in affanno e riesce a restare a galla solo spazzando via palloni su palloni. C’è poco da fare, però, quando Ceballos riceve palla al limite dell'area. Il fantasista del Real Madrid pesca l’incrocio con un gran tiro. Una perla.

L'Italia è stordita. Di Biagio continua a spostare i tre davanti. Prima Zaniolo si piazza alle spalle di Kean e Chiesa. Poi tridente vero con Zaniolo e Chiesa larghi e Kean al centro. Ma la Spagna continua a dominare in lungo e in largo con Ceballos che disegna calcio ogni volta che tocca il pallone.

Esultanza azzurra ©Getty Images

Kean prova a dare la scossa agli Azzurrini con qualche scatto dei suoi che costringe la difesa spagnola alle maniere forti. Ma il lampo che rimette gli Azzurrini in partita porta la firma di Chiesa. Aggancio splendido sul cambio campo di Barella, scatto bruciante e tiro sul primo palo a sorprendere Unai Simón.

Il primo tempo si chiude così sull’1-1 e con Orsolini - idolo dei tifosi bolognesi - in campo al posto dell’infortunato Zaniolo. L'Italia riparte con maggiore personalità ma è la Spagna ad andare vicina al nuovo vantaggio. Sassata di Soler da fuori, provvidenziale la mano di Meret.

La Spagna continua a macinare gioco. Non è facile per gli Azzurrini strappare il pallone ai palleggiatori in maglia rossa. Di Biagio richiama in panchina Kean e inserisce Cutrone. Mossa decisiva perchè è proprio il centravanti del Milan a creare scompiglio nell'area spagnola. Il pallone finisce dalle parti di Chiesa che da due passi non sbaglia.

Manca tanto e l'Italia deve soffrire. A chiudere i conti per gli uominini di Di Biagio ci pensa però Pellegrini su calcio di rigore assegnato con il VAR. Difficile chiedere un inizio di Europeo migliore per gli Azzurrini.