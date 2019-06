Le semifinaliste di EURO Under 21: Germania e Spagna

Miglior piazzamento Under 21: campione, due volte (2009, 2017)

Allenatore: Stefan Kuntz

Vincitrice Gruppo B: V2 P1 S0 GF10 GS3

Germania - Danimarca 3-1

Germania - Serbia 6-1

Austria - Germania 1-1

Miglior marcatore: Luca Waldschmidt (5)

Guarda i sei gol della Germania contro la Serbia

Formazione titolare più recente: Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Dahoud; Öztunali, Neuhaus, Richter; Waldschmidt

Lo sapevi? Kuntz ha vinto EURO '96 con la Germania, segnando il gol del pareggio contro l'Inghilterra in semifinale e trasformando un rigore dopo i supplementari. Ha battuto l'Inghilterra anche da allenatore dell'Under 21, vincendo ai rigori in semifinale nell'edizione 2017.

"Ci sono ragazzi che giocheranno le ultime partite con noi. Spero che possano concludere al meglio i due anni passati insieme".

Stefan Kuntz, Ct Germania

Miglior piazzamento Under 21: campione, quattro volte (1986, 1998, 2011, 2013)

Allenatore: Luis de la Fuente

Vincitrice Gruppo A: V2 P0 S1 GF8 GS4

Italia - Spagna 3-1

Spagna - Belgio 2-1

Spagna - Polonia 5-0

Miglior marcatore: Dani Ceballos, Pablo Fornals (2)

Highlights: la vittoria della Spagna contro la Polonia

Formazione titolare più recente: Sivera; Aguirregabiria, Unai Nuñez, Jorge Meré, Aarón Martín; Fabián Ruiz, Marc Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal

Lo sapevi? La Spagna ha raggiunto la semifinale in tre delle ultime quattro edizioni, perdendo contro la Germania in finale nel 2017 dopo aver vinto il torneo nel 2011 e nel 2013. Nel 2015 non si è qualificata.

"Ho sempre detto che la Spagna Under 21 è molto importante, e con le Olimpiadi in vista lo è ancora di più. Questa è l'ultima tappa prima della nazionale maggiore".

Jesús Vallejo, capitano Spagna