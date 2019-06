Europeo Under 21: tutte le ipotesi di qualificazione

Le seguenti combinazioni sono a titolo puramente informativo poiché i calcoli ufficiali verranno effettuati dalla UEFA al termine delle partite secondo l'Articolo 18 delle regole ufficiali.

Le tre vincitrici dei gironi e la migliore seconda accedono alle semifinali.

Sabato

Spagna (3 punti) - Polonia (6)

Belgio (0) - Italia (3)

• La Polonia ha bisogno di un punto per qualificarsi in semifinale come prima del girone. La formazione polacca potrebbe tuttavia passare come migliore seconda in caso di sconfitta.

• L'Italia deve vincere e sperare che la Polonia perda per avere la possibilità di passare come prima del girone. Una vittoria dell'Italia e un successo per 1-0 o 2-0 della Spagna varrebbe infatti il primo posto agli Azzurrini.

• La Spagna deve vincere per avere una possibilità di arrivare prima nel proprio girone. Vincendo, gli spagnoli passerebbero come primi se gli Azzurrini non dovessero vincere. Se Spagna e Italia dovessero vincere si guarderà la classifica avulsa tra le tre squadre considerando solo gli scontri diretti.

• Il Belgio non può più conquistare le semifinali.

Domenica

Danimarca (3) - Serbia (0)

Austria (3) - Germania (6)

• La Germania ha bisogno di un solo punto per andare in semifinale come prima del girone. In caso di sconfitta passerebbe ugualmente come prima solo se la Danimarca battesse la Serbia; in questo caso il primo posto verrebbe deciso dagli scontri diretti tra le tre squadre. I tedeschi sarebbero certi del primo posto anche con una sconfitta con un solo gol di margine.

• La Danimarca arriverebbe prima nel girone in caso di vittoria e contemporanea sconfitta per 2-0 della Germania.

• L'Austria deve battere la Germania per avere una possibilità di passare come prima del girone; gli austriaci infatti andrebbero in semifinale da capolista con una vittoria e contemporanea sconfitta o pareggio della Danimarca. Inoltre passerebbero come primi anche con una vittoria con tre gol di margine indipendentemente dal risultato dei danesi.

• La Serbia non può più raggiungere le semifinali.

GRUPPO C

Lunedì

Francia (6) - Romania (6)

Croazia (0) - Inghilterra (0)

• La Romania vincerà il girone con una vittoria o – grazie alla migliore differenza reti – un pareggio contro la Francia. Può sperare di qualificarsi come migliore seconda in caso di sconfitta.

• La Francia deve vincere per passare come prima, ma passerebbe comunque come seconda in caso di pareggio. Può sperare di passare come seconda anche in caso di sconfitta.

• L'Inghilterra non può raggiungere le semifinali.

• La Croazia non può raggiungere le semifinali.

Tutte le gare della terza giornata si giocano alle 21:00CET.