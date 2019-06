Le speranze di qualificazione dell'Italia

La sconfitta contro la Polonia complica il cammino dell’Italia verso le semifinali. Andiamo ad analizzare le varie possibilità in vista dell’ultima giornata.

Questa intanto è la classifica del Gruppo A dopo i primi due turni. L’Italia (3 punti) affronterà il Belgio (0) all’ultima giornata, mentre la Spagna (3) se la vedrà con la Polonia (6) capolista.

Gli scenari

La Polonia sarà certa del primo posto evitando la sconfitta contro la Spagna.

La Spagna sarà invece prima in caso di vittoria sulla Polonia e mancata vittoria dell’Italia contro il Belgio.

Se invece dovessero vincere sia Spagna che Italia, ci sarebbe un arrivo a tre in testa.

In quel caso i criteri a separare le squadre saranno:

a. punti ottenuti nelle partite tra le squadre in questione;

b. differenza reti negli scontri diretti tra le squadre in questione;

c. più gol segnati negli scontri diretti tra le squadre in questione

Seguono altri criteri che però non servirebbero considerando i risultati delle prime due partite nel girone.

Le tre squadre a sei punti li conserverebbero tutti contando solo gli scontri diretti. Quindi ancora parità. La differenza reti attuale negli scontri diretti vede la Polonia con +1, l’Italia con +1 e la Spagna con -2, ma la sfida tra Polonia e Spagna si deve ancora giocare.

La Polonia non potrebbe dunque arrivare prima in caso di arrivo con tre squadre a sei punti.

L’Italia - sempre battendo il Belgio - sarebbe invece prima in caso di vittoria con uno o due gol di scarto della Spagna in virtù della differenza reti (+1).

In caso di vittoria con tre gol di scarto o più, sarebbe invece la Spagna a passare per la migliore differenza reti (gol segnati in caso di tre gol scarto).

Migliore seconda

Le chance di qualificazione non sono però legate solo al primo posto del girone in quanto accederà alle semifinali anche la migliore seconda che verrà scelta secondo i seguenti criteri:

Punti

Differenza reti

Numero gol segnati

Totale punti disciplinari più basso (espulsioni = 3 punti, ammonizioni = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

Posizione nel ranking UEFA Under-21 al momento del sorteggio della fase finale