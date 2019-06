Highlights EURO Under 21: guarda tutti i gol

Prima giornata fase a gironi

16/06: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, 18:30)

16/06: Italia - Spagna (Bologna, 21:00)

17/06: Serbia - Austria (Trieste, 18:30)

17/06: Germania - Danimarca (Udine, 21:00)

18/06: Romania - Croazia (San Marino, 18:30)

18/06: Inghilterra - Francia (Cesena, 21:00)

Per la versione estesa degli highlights di ogni gara, vai su UEFA.tv

Seconda giornata fase a gironi

19/06: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, 18:30)

19/06: Italia - Polonia (Bologna, 21:00)

20/06: Danimarca - Austria (Udine, 18:30)

20/06: Germania - Serbia (Trieste, 21:00)

21/06: Inghilterra - Romania (Cesena, 18:30)

21/06: Francia - Croazia (San Marino, 21:00)

Per la versione estesa degli highlights di ogni gara, vai su UEFA.tv

Terza giornata fase a gironi

22/06: Belgio - Italia (Reggio Emilia, 21:00)

22/06: Spagna - Polonia (Bologna, 21:00)

23/06: Austria - Germania (Udine, 21:00)

23/06: Danimarca - Serbia (Trieste, 21:00)

24/06: Crozia - Inghilterra (San Marino, 21:00)

24/06: Francia - Romania (Cesena, 21:00)

Per la versione estesa degli highlights di ogni gara, vai su UEFA.tv

Possibile spareggio olimpico*

28/06: Seconda migliore seconda - terza migliore seconda (Cesena)

*Si disputa solo se l'Inghilterra (che non può accedere al torneo olimpico maschile di calcio) si qualifica per le semifinali, che in caso contrario forniranno le quattro partecipanti europee a Giappone 2020.

Semifinali

27/06: Semifinale 1 o 2 (Bologna, 18:00)

27/06: Semifinale 1 o 2 (Reggio Emilia, 21:00)

Semifinale 1: Vincitrice Gruppo A - Seconda classificata Gruppo B/C o Vincitrice Gruppo C

Semifinale 2: Vincitrice Gruppo B - Seconda classificata Gruppo A o Vincitrice Gruppo C

Gli abbinamenti verranno stabiliti al termine della fase a gironi

Finale

30/06: Vincitrice semifinale 1 - Vincitrice semifinale 2 (Udine, 20:45)

Per la versione estesa degli highlights di ogni gara, vai su UEFA.tv