EURO Under 21: le rose definitive

Tutte le squadre che parteciperanno Campionato Europeo Under 21 UEFA hanno diramato le liste ufficiali dei 23 convocati per il torneo.

Il Ct Johan Walem deve fare a meno dei titolari Zinho Vanheusden e Landry Dimata, infortunati al ginocchio. Tra i convocati figura anche Dion Cools, che ha ripreso gli allenamenti dopo una frattura alla mandibola. Per la prima volta c'è il 17enne centrocampista Yari Verschaeren, che ha esordito nell'Anderlecht in questa stagione ma ha saltato la preparazione per gli esami scolastici.

Luigi Di Biagio ha selezionato diversi giocatori già convocati in nazionale maggiore: Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Moise Kean (due gol nelle prime tre gare con gli azzurri) e Nicolò Zaniolo. Non c'è Gianluigi Donnarumma, titolare nell'Italia di Roberto Mancini. Il compagno di club Davide Calabria non è riuscito a recuperare da un problema alla coscia.

Nessuna vera sorpresa. Con Bartosz Kapustka infortunato, la pressione è tutta sul capitano Dawid Kownacki, che ha concluso bene la stagione in prestito dalla Sampdoria al Fortuna Düsseldorf. Kownacki è uno dei quattro "italiani" in rosa insieme a Bartłomiej Drągowski, Szymon Żurkowski (Fiorentina) e Filip Jagiełło (Genoa).

Il madridista Dani Ceballos, migliore giocatore del torneo nel 2017 e sei volte nazionale maggiore, conferma la sua presenza insieme ai compagni di club Jesús Vallejo e Borja Mayoral, che ha passato la stagione 2018/19 in prestito al Levante. Convocati anche i nazionali maggiori Mikel Oyarzabal e Pablo Fornals, mentre Carles Aleñá e Marc Cucurella non figurano nella lista definitiva.

Kevin Danso (Augsburg), Philipp Lienhart (Freiburg, ex Real Madrid), Stefan Posch (Hoffenheim), Xaver Schlager (Salzburg) e Hannes Wolf (Salzburg) sono convocati pur essendo nel giro della nazionale maggiore. Non selezionati Valentino Lazaro (Hertha Berlin), Konrad Laimer (Leipzig) e Maximilian Wöber (Sevilla).

Joachim Andersen (Sampdoria) è in squadra anche se non è al 100% e non disputerà l'amichevole contro la Croazia. Victor Nelsson e Robert Skov raggiungeranno Under 21 dopo la le gare di qualificazione contro la Repubblica d'Irlanda e Georgia con la nazionale maggiore.

Sono quattro i reduci del trionfo in Polonia nel 2017: Levin Öztunali, Mahmoud Dahoud, Waldemar Anton e Nadiem Amiri. Convocati anche Alexander Nübel (per alcuni il prossimo Manuel Neuer), il nazionale maggiore Jonathan Tah e i fratelli Maximilian e Johannes Eggestein. Manca però Cedric Teuchert, autore di sette gol nelle qualificazioni.

I nomi di spicco sono Luka Jović, neoacquisto del Real Madrid e secondo miglior marcatore in UEFA Europa League con l'Eintracht Frankfurt, e Andrija Živković del Benfica. Non convocato il nazionale maggiore Marko Grujić, oltre a Nemanja Ćalasan, Dušan Vlahović, Filip Stuparević, Petar Mićin, Nemanja Mihajlović e Luka Ilic.

Duje Ćaleta Car (Lyon), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Alen Halilović (Standard Liège) e Josip Brekalo (Wolfsburg) sono tra i convocati di maggior rilievo. Dalla rosa manca Ante Ćorić, che ha collezionato solo due presenze in Serie A con la Roma.

Angus Gunn (Southampton), Tammy Abraham (Chelsea) e Demarai Gray (Leicester) sono gli unici reduci della squadra semifinalista in Polonia due anni fa. Phil Foden (Manchester City) cercherà di mettersi in mostra a metà campo. Il Ct Aidy Boothroyd ha convocato anche un altro 19nne, il centrocampista Morgan Gibbs-White (Wolverhampton).

La notizia più importante è l'assenza del capitano Abdou Diallo, che dovrà sottoportsi a un intervento chirurgico. La Francia non manca comunque di alternative, come Mouctar Diakhaby (Valencia), Allan Saint-Maximin (Nice) e Maxime Lopez (Marseille), mentre Jean-Kévin Augustin non è tra i convocati. Marcus Thuram, figlio di Lilian, è stato chiamato all'ultimo momento per sostituire Martin Terrier.

Il centrocampista Răzvan Marin, prossimo all'Ajax, non figura tra i convocati dell'Under 21 perché parteciperà alle gare di qualificazione europea con la nazionale maggiore. Tutti e 23 i convocati hanno preso parte alle qualificazioni. "Non aveva senso chiamare giocatori non abituati a lavorare in questo gruppo e che non conoscono i miei metodi", ha dichiarato il Ct Mirel Rădoi.