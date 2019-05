Dove guardare EURO Under 21

Scopri come guardare il Campionato Europeo Under 21 UEFA di quest'estate ovunque tu sia.

CALENDARIO EURO UNDER 21

Titolari dei diritti

Per informazioni sulle partite che verranno trasmesse in TV o in streaming in ogni territorio, controllare i palinsesti delle singole emittenti. Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le emittenti.

Di norma, tutte le emittenti delle nazioni in gara (di seguito riportate in maiuscolo corsivo) dovrebbero trasmettere in diretta le partite della loro squadra e la finale.



Europa



Albania: RTSH

Andorra: vedere Francia/Spagna

Armenia: Armenia Public TV

AUSTRIA: ORF

Bielorussia: BTRC

BELGIO: RTBF, VRT

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

CROAZIA: HRT

Repubblica Ceca: CT

DANIMARCA, DR

Estonia: EER

Isole Faroe: vedere Danimarca

Finlandia: YLE

FRANCIA: M6, beIN Sports

GERMANIA: ARD/ZDF

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: Charlton

ITALIA: RAI

Kosovo: RTK

Lettonia: LTV

Liechtenstein: vedere Svizzera

Lituania: LRT

Lussemburgo: vedere Belgio

Malta: PBS

Montenegro: RTCG

Paesi Bassi: NOS

Norvegia: NRK

POLONIA: TVP

Portogallo: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE

ROMANIA: TVR

Russia: Match TV

San Marino: vedere Italia

SERBIA: RTS

Slovacchia: RTVS

Slovenia: RTVSLO

SPAGNA: Mediaset

Svezia: SVT

Svizzera: SRG

Turchia: TRT

REGNO UNITO: Sky Sports

Ucraina: PBC

Città del Vaticano: vedere Italia

Fuori Europa

Cina: CCTV, Super Sports

America Latina: ESPN

Medio Oriente/Nordafrica: beIN Sports

USA (lingua inglese): ESPN

USA (lingua spagnola): Univision