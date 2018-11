Sorteggio EURO U21 2019: l'Italia pesca Spagna, Polonia e Belgio

I padroni di casa dell'Italia affronteranno la Spagna - in una sorte di ripetizione della finale del 2013 - nella fase a gironi dei Campionati Europei UEFA Under 21 della prossima estate. Il sorteggio si è svolto venerdì a Bologna.

Gruppo A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio

Gruppo B: Germania, Danimarca, Serbia, Austria

Gruppo C: Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

Le squadre si affronteranno una sola volta nel girone, con le vincenti e la migliore seconda che avanzeranno nelle semifinali a eliminazione diretta.

Italia, Germania e Inghilterra erano in prima fascia, mentre Spagna, Danimarca e Francia in seconda. Le altre sei contendenti in terza.

Calendario del torneo

La fase finale si giocherà dal 16 al 30 giugno, con le partite organizzate come segue:

Gruppo A: 16, 19, 22 giugno

Gruppo B: 17, 20, 23 giugno

Gruppo C: 18, 21, 24 giugno

Semifinale 1 (Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o vincente Gruppo C): 27 giugno

Semifinale 2 (Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o vincente Gruppo C): 27 giugno

Finale: 30 giugno

Gli stadi

La fase finale si giocherà in Italia e San Marino. Gli stadi sono i seguenti:

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia

Stadio Dino Manuzzi, Cesena

Stadio Nereo Rocco, Trieste

Stadio Friuli, Udine

San Marino Stadium, Serravalle