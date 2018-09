Tutto su EURO Under 21 del 2019

Chi accede alla fase finale?

L'Italia è qualificata direttamente in quanto nazione co-organizzatrice; gli 11 rimanenti posti verranno assegnati tramite qualificazione. Le squadre qualificate verranno inserite qui alla loro conferma.

Come funzionano le qualificazioni?

La fase a gironi di qualificazione è iniziata il 20 marzo 2017 e finirà il 16 ottobre 2018, con le nove vincenti dei gironi qualificate direttamente alla fase finale. Le quattro migliori seconde (ovvero quelle con i risultati migliori contro la prima, terza, quarta e quinta del proprio girone) andranno agli spareggi che si giocheranno con la formula del doppio confronto dal 12 al 20 novembre. Le vincenti andranno alla fase finale

Quando si giocherà la fase finale?

Guarda i dieci gol più belli degli Europei U21 del 2017

EURO U21 2019 si disputerà dal 16 al 30 giugno, con le partite che si giocheranno come segue:

Gruppo A: 16, 19, 22 giugno

Gruppo B: 17, 20, 23 giugno

Gruppo C: 18, 21, 24 giugno

Semifinali: 27 giugno

Finale: 30 giugno

Qual è il formato della fase finale?

Il sorteggio di dicembre 2018 suddividerà le squadre in tre gironi da quattro. Le squadre si affronteranno in mini tornei, con le tre vincenti dei gironi che andranno in semifinale insieme alla migliore seconda. La spiegazione completa può essere letta nei regolamenti.

Dove si giocherà?

Il San Marino Stadium ©Getty Images

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia

Stadio Dino Manuzzi, Cesena

Stadio Nereo Rocco, Trieste

Stadio Friuli, Udine

San Marino Stadium, Serravalle

Che collegamento c'è con le Olimpiadi?

La fase finale servirà come qualificazione europea al torneo olimpico del 2020, con le quattro semifinaliste che staccheranno il pass per il Giappone.

Chi ha vinto le ultime edizioni?

2017: Germania

2015: Svezia

2013: Spagna

2011: Spagna

2009: Germania