I temi dei quarti di finale di EURO Under 21

Ai Campionati Europei UEFA Under 21 2025 in Slovacchia rimangono otto squadre, che si apprestano a disputare i quarti di finale del 21 e 22 giugno.

UEFA.com presenta in anteprima le partite del fine settimana.

Le partite di sabato

Portogallo - Paesi Bassi (Žilina, 18:00)

Highlights: Georgia - Portogallo 0-4

Con nove gol segnati e nessuno subito nelle ultime due partite, il Portogallo sembra aver cambiato marcia nel torneo. L'esterno Geovany Quenda è stato uno dei protagonisti della fase a gironi, totalizzando tre gol e due assist. Tre volte seconda classificata, ma mai vincitrice, la Seleção potrebbe iniziare a pensare di poter bissare il successo della nazionale maggiore in Nations League, che coronerebbe un'estate memorabile per il calcio portoghese.

Sulla sua strada ci sono i Paesi Bassi, che ha iniziato la fase a gironi in sordina con un pareggio contro la Finlandia e una sconfitta contro la Danimarca. Con una grande prestazione, però, hanno vinto alla terza giornata contro l'Ucraina, lasciando il Ct Michael Reiziger soddisfatto di una squadra "che attacca e difende insieme". Con giocatori di qualità come Ian Maatsen, Ryan Flamingo e Kenneth Taylor, gli Jong Oranje non possono ancora essere dati per spacciati.

Spagna - Inghilterra (Trnava, 21:00)

Ci attende la ripetizione della finale del 2023, decisa a favore degli inglesi da un gol di Curtis Jones e un rigore parato all'ultimo minuto da James Trafford. La Spagna ha avuto vita meno facile del previsto finora, vincendo solo negli ultimi minuti contro Slovacchia e Romania, ma avendo raggiunto la finale in cinque delle ultime sette edizioni sa sicuramente cosa serve per affrontare la fase a eliminazione diretta.

Gli Young Lions, nel frattempo, sono stati sconfitti per la prima volta nelle ultime nove partite della fase finale di EURO Under 21, arrendendosi alla Germania alla terza giornata e chiudendo con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel Gruppo B. Il Ct Lee Carsley non si fa prendere dal panico, ma ammette che la sua squadra "deve migliorare" in vista della prova a Trnava.

Le partite di domenica

Germania - Italia (Dunajská Streda, 21:00)

Highlights: Inghilterra - Germania 1-2

Unica squadra a chiudere la fase a gironi a punteggio pieno, la Germania ha dimostrato la forza di tutta la sua rosa superando l'Inghilterra per 2-1 alla terza giornata, nonostante una formazione cambiata per intero rispetto a quella che aveva battuto la Cechia alla seconda giornata. La fiducia è alle stelle, e con il capocannoniere Nick Woltemade che probabilmente tornerà titolare dopo essere rimasto a riposo mercoledì, i difensori azzurri potrebbero vivere una serata molto impegnativa.

Anche gli Azzurrini, però, non stanno andando male. Pur non avendo segnato tanto quanto la Germania, hanno subito un solo gol, con una formazione ampiamente rimaneggiata che è riuscita a pareggiare 1-1 contro la Spagna e a concludere il Gruppo A da imbattuta. Se riuscirà a tenere a bada Woltemade e compagni, l'undici di Carmine Nunziata può credere nella qualificazione alla prima semifinale da EURO U21 dal 2017.

Danimarca - Francia (Prešov, 18:00)

Non molti si sarebbero aspettati che la Danimarca arrivasse in testa a un girone che comprendeva i Paesi Bassi (10 vittorie su 10 nelle qualificazioni) e la pericolosa Ucraina. Tuttavia, giocatori del calibro di William Osula (tre gol finora) e Conrad Harder, che ha segnato una doppietta nel pareggio con la Finlandia, sembrano avere le carte giuste per mettere in difficoltà qualsiasi avversario e potrebbero essere tra i maggiori protagonisti del torneo.

La Francia ha avuto bisogno di un gol al 112' per battere la Georgia alla seconda giornata, ma le cose sono state molto più semplici nel 4-1 sulla Polonia. Giocatori come Mathys Tel, Jean-Matteo Bahoya e Djaoui Cisse hanno cambiato passo e la vittoria in extremis contro la Georgia potrebbe essere stata un vero punto di svolta per i Bleuets.