EURO Under 21 2025: conosci le squadre ai quarti

Dopo la fase a gironi, restano otto squadre in lizza per la vittoria del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2025.

Vi presentiamo le squadre che sognano di raggiungere la finale a Bratislava, in programma per il 28 giugno.

EURO U21: grandi gol della Danimarca

Vincente Gruppo I qualificazioni: G8 V5 P2 S1 GF18 GS8

Capocannoniere delle qualificazioni: Mathias Kvistgaarden, Oliver Sørensen (3)

Miglior piazzamento a EURO U21: semifinale (1992, 2015)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Bilancio fase a gironi (prima nel Gruppo D)

V3-2 - Ucraina

V2-1 - Paesi Bassi

P2-2 - Finlandia

Capocannoniere fase finale: William Osula (3 gol)

Allenatore: Steffen Højer

Lo sapevi?

La Danimarca ha raggiunto i quarti di finale per la seconda volta nelle ultime tre edizioni, dopo non essersi qualificata per la fase finale nel 2023.

Inghilterra (Campioni in carica)

Vincente Gruppo F qualificazioni: G10 V8 P1 S1 GF41 GS6

Capocannoniere delle qualificazioni: Harvey Elliott (7)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 3 (1982, 1984, 2023)

Ultimo EURO U21: 2023 (campioni)

Bilancio fase a gironi (seconda nel Gruppo B)

V3-1 - Cechia

P0-0 - Slovenia

S2-1 - Germania

Capocannoniere fase finale: Charlie Cresswell, Harvey Elliott, Jonathan Rowe, Alex Scott (1)

Allenatore: Lee Carsley

Lo sapevi?

L'Inghilterra ha vinto otto delle ultime dieci partite della fase finale di EURO.

EURO U21: grandi gol della Francia

Migliore seconda, gruppo H, qualificazioni: G8 V5 P1 S2 GF22 GS6

Capocannoniere delle qualificazioni: Arnaud Kalimuendo (4)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni (1988)

Ultimo EURO U21: 2023 (quarti di finale)

Bilancio fase a gironi (seconda nel Gruppo C)

P0-0 - Portogallo

V3-2 - Georgia

V4-1 - Polonia

Capocannoniere fase finale: Djaoui Cisse (2)

Allenatore: Gérald Baticle

Lo sapevi?

Les Bleuets hanno sempre superato la fase a gironi in ogni edizione del torneo finale di EURO U21.

Capocannoniere

Vincente Gruppo D qualificazioni: G10 V8 P2 S0 GF35 GS10

Capocannoniere delle qualificazioni: Youssoufa Moukoko (6)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 3 (2009, 2017, 2021)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Bilancio fase a gironi (prima nel Gruppo B)

V3-0 - Slovenia

V4-2 - Cechia

V2-1 - Inghilterra

Capocannoniere fase finale: Nick Woltemade (4)

Allenatore: Antonio Di Salvo

Lo sapevi?

L'attaccante Nick Woltemade è il capocannoniere finora del torneo con quattro gol segnati.

EURO U21: grandi gol dell'Italia

Vincente Gruppo A qualificazioni: G10 V6 P4 S0 GF27 GS4

Capocannoniere delle qualificazioni: Pio Esposito (6)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Bilancio fase a gironi (seconda nel Gruppo A)

V1-0 - Romania

V1-0 - Slovacchia

P1-1 - Spagna

Capocannoniere fase finale: Tommaso Baldanzi, Cesare Casadei, Niccolò Pisilli (1)

Allenatore: Carmine Nunziata

Lo sapevi?

Unica nazione ad aver vinto tre titoli di fila, l'Italia condivide con la Spagna il record assoluto di cinque trionfi.

Vincente Gruppo C qualificazioni: G10 V10 P0 S0 GF32 GS3

Capocannoniere delle qualificazioni: Noah Ohio (7)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 2 (2006, 2007)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Bilancio fase a gironi (seconda nel Gruppo D)

P2-2 - Finlandia

S1-2 - Danimarca

V2-0 - Ucraina

Capocannoniere fase finale: Luciano Valente (2)

Allenatore: Michael Reiziger

Lo sapevi?

I Jong Oranje sono stati la prima squadra a qualificarsi e l'unica ad aver chiuso a punteggio pieno nel proprio girone di qualificazione.

EURO U21: i grandi gol del Portogallo

Vincente Gruppo G qualificazioni: G10 V9 P0 S1 GF33 GS6

Capocannoniere delle qualificazioni: Fábio Silva (8)

Miglior piazzamento a EURO U21: secondo posto (1994, 2015, 2021)

Ultimo EURO U21: 2023 (quarti di finale)

Bilancio fase a gironi (primo nel Gruppo C)

P0-0 - Francia

V5-0 - Polonia

V4-0 - Georgia

Capocannoniere fase finale: Geovany Quenda (3)

Allenatore: Rui Jorge

Lo sapevi?

Oltre ai tre gol segnati, Geovany Quenda ha fornito anche due assist nella fase a gironi.

Vincente Gruppo B qualificazioni: G10 V9 P1 S0 GF28 GS5

Capocannoniere delle qualificazioni: Samu Omorodion (6)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Ultimo EURO U21: 2023 (seconda)

Bilancio fase a gironi (prima nel Gruppo A):

V3-2 - Slovacchia

V2-1 - Romania

P1-1 - Italia

Capocannoniere fase finale: Roberto Fernández, Mikel Jauregizar, Mateo Joseph, Marc Pubill, Jesús Rodriguez, Cesar Tarrega (1)

Allenatore: Santi Denia

Lo sapevi?

La Riojita ha raggiunto la finale in cinque delle ultime sette edizioni di questo torneo, vincendo in tre occasioni.