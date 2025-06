Fase a gironi EURO Under 21: a chi serve cosa per qualificarsi ai quarti di finale?

La terza e ultima giornata della fase a gironi deciderà quali squadre si qualificheranno ai quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21. In un girone su quattro, già si conoscono le qualificate, mentre negli altri tre è ancora quasi tutto in ballo.

Diamo un'occhiata a chi ha bisogno di cosa per avanzare ai quarti di finale.

Se le squadre finiscono a pari punti, si prenderanno in considerazione innanzitutto gli scontri diretti, poi la differenza reti complessiva, poi i gol segnati complessivi, poi i punti disciplinari, e infine la posizione più alta nel ranking UEFA per nazionali Under 21 utilizzato per il sorteggio della fase finale.

Gruppo A

Spagna (6 punti), Italia (6), Slovacchia (0), Romania (0)

Martedì: Romania - Slovacchia, Spagna - Italia

Spagna e Italia sono matematicamente ai quarti di finale. La Spagna arriverà prima se non perderà, mentre l'Italia passerà prima con una vittoria.

Gruppo B

Germania (6), Inghilterra (4), Slovenia (1), Cechia (0)

Mercoledì: Slovenia - Cechia, Inghilterra - Germania

La Germania è qualificata ai quarti di finale. Arriverà prima se non perderà contro l'Inghilterra.

L'Inghilterra raggiungerà i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Germania, o se la Slovenia non batterà la Cechia. L'Inghilterra arriverà prima con una vittoria.

La Slovenia sarà eliminata se non batterà la Cechia. In caso di vittoria può qualificarsi solo se l'Inghilterra perde con un punteggio che permetta alla Slovenia di arrivare seconda per differenza reti, gol segnati, punti disciplinari o coefficiente di classifica.

La Cechia non può qualificarsi ai quarti di finale.

Gruppo C

Portogallo (4), Francia (4), Georgia (3), Polonia (0)

Martedì: Georgia - Portogallo, Francia - Polonia

Il Portogallo raggiungerà i quarti di finale se eviterà la sconfitta con la Georgia. Arriverà primo se eviterà la sconfitta e la Francia non batterà la Polonia. Sarà eliminato se perderà e la Francia eviterà la sconfitta.

La Francia raggiungerà i quarti di finale se eviterà la sconfitta con la Polonia o se la Georgia non batterà il Portogallo. In caso di vittoria, sia la Francia che il Portogallo passeranno il turno: la differenza reti complessiva, i gol segnati, i punti disciplinari o il ranking determineranno la posizione nel girone. In caso di sconfitta, il passaggio del turno di una delle due sarà determinato dagli stessi criteri.

La Georgia raggiungerà i quarti di finale se batterà il Portogallo, e finirà al primo posto se anche la Francia non batterà la Polonia. La Georgia sarà eliminata se non vincerà.

La Polonia non può qualificarsi ai quarti di finale.

Gruppo D

Danimarca (6), Ucraina (3), Paesi Bassi (1), Finlandia (1)

Mercoledì: Danimarca - Finlandia, Paesi Bassi - Ucraina

La Danimarca è qualificata ai quarti come prima del girone.

L'Ucraina raggiungerà i quarti sse eviterà la sconfitta contro i Paesi Bassi. Sarà eliminata con una sconfitta.

I Paesi Bassi raggiungeranno i quarti di finale se batteranno l'Ucraina e la Finlandia non batterà la Danimarca. In caso di vittoria sia dei Paesi Bassi che della Finlandia, il passaggio del turno sarà determinato dalla differenza reti complessiva, dai gol segnati, dai punti disciplinari o dal ranking. I Paesi Bassi saranno eliminati in caso di mancata vittoria.

La Finlandia sarà eliminata se non batterà la Danimarca e se l'Ucraina non sarà sconfitta dal Paesi Bassi. In caso di vittoria sia della Finlandia che del Paesi Bassi, il passaggio del turno sarà determinato dalla differenza reti complessiva, dai gol segnati, dai punti disciplinari o dal ranking.