Anteprima EURO Under 21: tutte le partite della terza giornata

La fase a gironi del Campionato Europeo UEFA Under 21 2025 sta per concludersi, ma la lotta per un posto alla fase a eliminazione diretta è ancora molto serrata.

UEFA.com presenta in anteprima tutte le partite della terza giornata.

Dove guardare le partite

Le partite di martedì

Romania - Slovacchia (Bratislava, 21:00)

Le due squadre non possono qualificarsi dopo due sconfitte su due nel Gruppo A, ma sono quelle con più tifosi e vogliono salutarli a testa alta.

"Vogliamo almeno una vittoria", ha detto il portiere della Romania, Răzvan Sava, dopo la sconfitta di misura contro la Spagna. "Lo stadio sembrava pieno di nostri tifosi, quindi vogliamo vincere l'ultima partita per loro".

Spagna - Italia (Trnava, 21:00)

Highlights: Spagna - Romania 2-1

Almeno una squadra tra Italia e Spagna perderà i primi punti e cederà il primo posto nel Gruppo A. Nonostante la qualificazione assicurata per entrambe, nessuna delle due pensa di togliere il piede dall'acceleratore per questa sfida appetitosa ed entrambi i Ct chiedono di più ai loro giocatori.

"Dobbiamo continuare a migliorare, perché in questo torneo i piccoli dettagli fanno la differenza", ha commentato il Ct spagnolo Santi Denia, mentre Carmine Nunziata ha aggiunto: "Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili e potevamo fare un po' meglio, ma faccio i complimenti ai ragazzi per l'impegno".

Georgia - Portogallo (Trenčín, 18:00)

La Georgia è terza con tre punti, il Portogallo è secondo con quattro. I georgiani hanno perso l'emozionante gara contro la Francia alla seconda giornata proprio all'ultima azione, ma l'attaccante Giorgi Abuashvili è fermamente convinto di passare il turno: "È molto difficile accettare la sconfitta, ma abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra e di poter vincere contro qualsiasi avversaria".

Dopo il pareggio contro la Francia alla prima giornata, il Portogallo ha cambiato marcia alla seconda, con Geovany Quenda autore di due gol e un assist nel trionfo per 5-0. "Speriamo che continui a giocare così", ha detto il capitano Henrique Araújo. "Affronteremo la Georgia con tutta la concentrazione necessaria".

Francia - Polonia (Žilina, 18:00)

Highlights: Francia - Georgia 3-2

A pari punti con il Portogallo c'è la Francia, che si è trovata sull'orlo del baratro contro la Georgia ma ha pareggiato all'89' e vinto al 112'. "È con queste partite che si crea un vero spirito di squadra", ha detto il Ct Gérald Baticle. "Ci sono segnali positivi per il futuro".

È stato un torneo difficile per la Polonia, che dopo la sconfitta nel finale contro la Georgia ha subito quella più pesante contro il Portogallo. Il Ct Adam Majewski trova comunque spunti positivi: "Spero che la lezione ci sia utile, è per questo che siamo qui. Cercheremo di salvare la faccia alla terza partita".

Tutte le partite

Le partite di mercoledì

Slovenia - Cechia (Dunajská Streda, 21:00)

Svit Sešlar e il Ct Andrej Razdrh sono contenti della possibile qualificazione della Slovenia dopo il pareggio contro l'Inghilterra, ma la squadra deve ottenere la sua prima vittoria assoluta per avere la certezza di passare il turno.

La Cechia ha pareggiato all'86' contro la Slovenia nella fase a gironi del 2021 e, nonostante sia già eliminata in questa edizione, ha segnato due gol nel secondo tempo contro la Germania e dimostrato che ha ancora l'orgoglio da difendere.

Inghilterra - Germania (Nitra, 21:00)

Highlights: Cechia - Germania 2-4

L'Inghilterra ha eliminato la Germania nell'ultima partita del girone prima di vincere il titolo del 2023, ma dopo un deludente pareggio contro la Slovenia si trova a due lunghezze di distacco dai prossimi avversari e a tre di vantaggio sul terzo posto.

La capolista del girone ha superato la Cechia, ottenendo due vittorie consecutive per la prima volta dal 2019, e può contare sul capocannoniere Nick Woltemade, finora autore di quattro gol nel torneo. Il prossimo obiettivo è concludere la fase a gironi a punteggio pieno o almeno arrivare prima.

Danimarca - Finlandia (Košice, 18:00)

Dopo la vittoria schiacciante contro l'Ucraina alla prima giornata, la Danimarca ha battuto i Paesi Bassi 2-1 domenica, prenotando un posto ai quarti. Con il morale alle stelle, l'undici di Steffen Højer sa di avere le carte giuste anche per classificarsi al primo posto.

La Finlandia ha ancora la possibilità di qualificarsi, anche se il suo compito è più difficile dopo la sconfitta contro l'Ucraina che l'ha lasciata a un solo punto in vista della terza giornata. Per partecipare alla sua prima fase a eliminazione diretta di EURO U21, dovrà dimostrare la stessa combattività vista contro i Paesi Bassi alla prima giornata.

Paesi Bassi - Ucraina (Prešov, 18:00)

Highlights: Finlandia - Ucraina 0-2

Gli Jong Oranje sono ancora alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio con la Finlandia e la sconfitta contro la Danimarca. Solo tre punti contro l'Ucraina potranno mantenere vive le loro speranze di qualificazione ed evitare la seconda uscita consecutiva nella fase a gironi.

L'Ucraina, nel frattempo, si è ripresa dalla sfortunata sconfitta contro la Danimarca e ha battuto la Finlandia con una prestazione che le ha risollevato il morale. Dopo l'eliminazione in semifinale nel 2023, la squadra mantiene le sue aspirazioni, ma la parte difficile sarà giustificarle.